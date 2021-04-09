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"Зарплата маленька": лікар розповів, скільки отримують медики з COVID-відділень

9 квітня, 05:46

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Мінімум 30 тисяч отримують фахівці, які працюють з важкохворими

Лікарі в Україні, які лікують хворих в COVID-відділеннях, отримують близько 30 тисяч гривень.

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Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів головлікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

"У COVID-відділенні – десь 30 тисяч гривень з усіма добавками. Іноді 35 тисяч, якщо є категорії. Це заробітна плата людини, яка має досвід та яка кожен день рятує найважчих пацієнтів", – сказав Риженко.

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Він розповів, що це маленькі зарплати у лікарів, щоб працювати з важкохворими. Інші медики отримують в три рази менше.

Сергій Риженко також розповів, що в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова надходить дуже багато тяжкохворих на коронавірус, наразі реанімації переповнені і лікарня перевантажена в тричі. Через важку ситуацію лікарі всіх спеціалізацій, включаючи хірургів і травматологів, почали навчатися, як лікувати хворих на COVID-19.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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