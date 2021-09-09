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Зарядять дощі і дуже похолодає: народний синоптик дав прогноз до кінця вересня

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
9 вересня, 11:00
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В кінці місяця буде два похолодання, які розділить короткочасне потепління майже до 20 градусів
На українців чекає погіршення погоди
На українців чекає погіршення погоди / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз в Україні господарює антициклон, який приніс нам перше бабине літо і температуру понад 20 градусів. Але вже в 20-х числах вересня почнуться температурні гойдалки: спочатку похолодає, потім знову короткочасно потепліє, а закінчиться місяць холодами. Про це розповів "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань.

За його словами, істотно похолодає до 20 вересня, температура вдень буде всього 10-12 градусів, але зниження температури буде короткочасним, як і подальше за ним потепління.

"До того ж зарядять дощі, тож без парасольок, курток і непромокаючого взуття не обійтися. Але серед осінньої сльоти літо, що минуло, пошле нам останнє "прощавай": 21-23-го небо проясниться, вдень потеплішає до 17-19 градусів. Наприкінці місяця знову настане суха прохолода, вдень 10-12, вночі 5 градусів", – сказав Горбань.

В Україну прийшла осінь

  • Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.
  • З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні.
  • Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", в останній день літа погода встигла накоїти лиха в Україні. У Харкові були затоплені вулиці, а блискавка навіть потрапила в тролейбус.

А 30 серпня на Київ обрушилася потужна гроза, транспорт зупинився і навіть виникла пожежа.

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