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Засікти десант ворога і знищити: ЗСУ проведуть навчання біля кордонів Криму

22 лютого, 20:47

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Українські резерви відпрацюють марші в райони нанесення вогневого ураження з морського узбережжя

У відповідь на збільшення військової присутності і регулярні навчання російських військових в окупованому Криму, десантники ЗСУ проведуть свої навчання біля адмінкордону з півостровом.

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Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

За його словами, вони будуть удосконалювати уміння своєчасно й адекватно реагувати на військову небезпеку як з повітря, так і з морського узбережжя.

Наєв розповів, що угруповання військ, підрозділи якої утримують позиції на південному напрямку, щомісяця проводить комплекс заходів з бойової підготовки.

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Генерал повідомив, що в ході навчань і тренувань підрозділи ППО проведуть підготовчі та практичні дії з виявлення і знищення з повітря ворожого десанту на різних висотах і ділянках місцевості. А резерви угруповання військ відпрацюють як марші до певних районів нанесення вогневого ураження з морського узбережжя, так і практичні дії щодо запобігання висадці з кораблів на сушу підрозділів ймовірного противника і, в подальшому, його знищення.

"Крім того, нами проведено значний обсяг робіт з поліпшення системи відеоспостереження за тимчасово окупованою територією АР Крим. Постійне тренування інженерно-саперних підрозділів і рухливих загонів загороджень, як морських, так і наземних, на певних рубежах мінування гарантують своєчасне виконання завдань щодо позбавлення можливості висадки морського десанту", – підкреслив Наєв.

Нагадаємо, в середині березня Росія планує провести в Криму масштабні навчання за участю десантників. Окупанти будуть тренуватися захоплювати об'єкти умовного противника і висаджуватися на узбережжі.

Нагадаємо, Росія в Криму регулярно брязкає зброєю і перебудувала аеродром під літаки з ядерною зброєю.

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Крим ВСУ навчання десантники Херсонська область Сергій Наєв
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