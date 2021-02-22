Засікти десант ворога і знищити: ЗСУ проведуть навчання біля кордонів Криму

У відповідь на збільшення військової присутності і регулярні навчання російських військових в окупованому Криму, десантники ЗСУ проведуть свої навчання біля адмінкордону з півостровом.
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
За його словами, вони будуть удосконалювати уміння своєчасно й адекватно реагувати на військову небезпеку як з повітря, так і з морського узбережжя.
Наєв розповів, що угруповання військ, підрозділи якої утримують позиції на південному напрямку, щомісяця проводить комплекс заходів з бойової підготовки.
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Генерал повідомив, що в ході навчань і тренувань підрозділи ППО проведуть підготовчі та практичні дії з виявлення і знищення з повітря ворожого десанту на різних висотах і ділянках місцевості. А резерви угруповання військ відпрацюють як марші до певних районів нанесення вогневого ураження з морського узбережжя, так і практичні дії щодо запобігання висадці з кораблів на сушу підрозділів ймовірного противника і, в подальшому, його знищення.
"Крім того, нами проведено значний обсяг робіт з поліпшення системи відеоспостереження за тимчасово окупованою територією АР Крим. Постійне тренування інженерно-саперних підрозділів і рухливих загонів загороджень, як морських, так і наземних, на певних рубежах мінування гарантують своєчасне виконання завдань щодо позбавлення можливості висадки морського десанту", – підкреслив Наєв.
Нагадаємо, в середині березня Росія планує провести в Криму масштабні навчання за участю десантників. Окупанти будуть тренуватися захоплювати об'єкти умовного противника і висаджуватися на узбережжі.
Нагадаємо, Росія в Криму регулярно брязкає зброєю і перебудувала аеродром під літаки з ядерною зброєю.
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