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СЬОГОДНІ Новини України

Засідання Кабміну і вшанування героїв Небесної сотні – анонси СЬОГОДНІ

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
25 серпня, 07:00
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У післясвятковий день заплановане засідання українського уряду і проведення щомісячного заходу в пам'ять про загиблих на Майдані
Денис Шмигаль проведе засідання уряду, а в Києві вшанують героїв Небесної сотні
Денис Шмигаль проведе засідання уряду, а в Києві вшанують героїв Небесної сотні / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 25 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • Засідання Кабінету міністрів України.
  • 12:00 – пам'ятний захід "День народження Героя" – комеморативна практика, заснована Національним музеєм Революції Гідності. Вшанування героїв у їхні дні народження відбувається щомісяця протягом року за участю їхніх рідних, друзів, учасників Революції Гідності, волонтерів та громадськості (Дзвін Гідності, алея Героїв Небесної Сотні, 6).
  • 18:00 – безкоштовна екскурсія від Національного музею Революції Гідності. Маршрут стартує від однієї з "фортець" протестувальників – Будинку профспілок. Збір в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану (Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок). Реєстрація за посиланням.
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Київ

  • Арт-караван "Чумацький шлях" – перша з семи ініціатив масштабного мультидисциплінарного проекту "Шлях/Yol". Протягом 6 днів від Києва до Криму (КПВВ "Каланчак") близько 30 учасників (відомі кримськотатарські і українські діячі культури, журналісти, блогери, представники міст-учасників ініціативи) їхатимуть маршрутом завдовжки 1250 км через 4 області України.

Чернігівська область

  • Регіональний форум "Органічна Україна 2021". Реєстрація за посиланням.

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