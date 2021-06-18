Засідання РНБО і Кулеба у Туреччині – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 18 червня в Україні та за кордоном в одному місці

На п'ятницю, 18 червня, призначене засідання РНБО, на якому, зокрема, розглянуть застосування санкцій, а глава МЗС України Дмитро Кулбо відвідає Туреччину.

Україна

10:00 – IT-конференція України і Східної Європи – iForum, програма (НСК "Олімпійський").

– IT-конференція України і Східної Європи – iForum, програма (НСК "Олімпійський"). 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123, конференц-зал).

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123, конференц-зал). 17:00 – засідання Ради національної безпеки і оборони України (Офіс президента України, вул. Банкова, 11).

– засідання Ради національної безпеки і оборони України (Офіс президента України, вул. Банкова, 11). 18:00 – брифінг секретаря РНБО Олексія Данилова по завершенні засідання Ради.

– брифінг секретаря РНБО Олексія Данилова по завершенні засідання Ради. 5-й ювілейний фестиваль "Тиждень швейцарського кіно" (18-27 червня). Подивитися стрічки фестивалю можна безкоштовно на сайті.

Реклама

Верховна Рада

10:00 – пленарне засідання Верховної Ради. Година запитань до уряду (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

– пленарне засідання Верховної Ради. Година запитань до уряду (вул. Грушевського, 5, сесійна зала). 12:00 – брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).

– брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху). 13:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525).

– засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у форматі відеоконференції (вул. Банкова, 6-8, к. 525). 13:00 – засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки (вул. Садова, 3а, к. 1224).

– засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки (вул. Садова, 3а, к. 1224). 14:15 – засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань правового статусу ветеранів війни (у форматі відеоконференції на платформі ZOOM).

Київ

8:00 – масове заняття з йоги під відкритим небом для всіх бажаючих від фахівця міжнародного рівня Оксани Сіваковської на Поштовій площі.

– масове заняття з йоги під відкритим небом для всіх бажаючих від фахівця міжнародного рівня Оксани Сіваковської на Поштовій площі. Відкриття виставки квітів "Планета диких тварин" (18 червня – 1 серпня) на Співочому полі (парк "Співоче").

10:00 – відкриття фотовиставки до Всесвітнього дня біженців (Майдан Незалежності, біля Головпоштамту).

– відкриття фотовиставки до Всесвітнього дня біженців (Майдан Незалежності, біля Головпоштамту). 12:00 – онлайн прес-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка про поточну ситуацію у столиці. Трансляція: сайт, YouTube, Facebook.

– онлайн прес-брифінг Київського міського голови Віталія Кличка про поточну ситуацію у столиці. Трансляція: сайт, YouTube, Facebook. 14:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (вул. Хрещатик, 36, 4 поверх, сесійна зала Київради).

Харків

13:00 – відкриття Лабораторії клінічних навичок для сімейних лікарів (Харківський національний медичний університет, проспект Науки, 4).

Одеса

11:00 – презентація комунікаційної стратегії національних меншин Одеської області і комунікаційної платформи "Багатонаціональна Одещина" (вул. Пастера, 13).

Реклама

Одеська область

Етно-гастро-фестиваль "Пікнік під вітерцем" на Дністровській ВЕС. Хедлайнер фестивалю – група Go_A (село Старокозаче, Білгород-Дністровський район, Одеська обл).

За кордоном

Туреччина

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у Анталійському дипломатичному форумі, де виступить на пленарному засіданні на тему "Енергетика: яке майбутнє нас чекає?" і проведе ряд двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ держав Центральної Європи, Південного Кавказу, Близького Сходу, Африки та Азії.

Нідерланди

У Схіпхолі продовжиться судове засідання у кримінальному процесі над обвинувачуваними у справі про збитий над Донбасом авіалайнер рейсу МН17 Малайзійських авіаліній.

Брюссель, Бельгія

Заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд зустрінеться із заступником генсека НАТО Мірчею Джоане та членами Північноатлантичної ради, а також проведе зустріч з генсеком Європейської зовнішньополітичної служби Стефано Санніно.

Реклама

Іран