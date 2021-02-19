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Засідання РНБО: до Офісу президента прийшов "Правий сектор" – вимоги

19 лютого, 17:35

Віталій Семченко Віталій Семченко

Члени організації вимагають ліквідації проросійських медіаресурсів

Під Офісом президента, де сьогодні відбудеться засідання РНБО, проходить акція "Три удари по російській агентурі".

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Про це повідомляє Pavlovsky News.

Члени "Правого сектору" та інших націоналістичних організацій висунули до влади три вимоги:

  • ліквідувати проросійські медіаресурси – телеканал "НАШ", сайти "Вести" та "Страна";
  • розслідувати діяльність "російської агентури": Андрія Портнова, заступника голови ОП Олега Татарова й Андрія Смирнова;
  • обрізати схеми фінансування злочинної діяльності сепаратистів та їхніх спонсорів, взявши під управління держави ринок "Столичний".

/ Фото: PavlovskyNews

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/ Фото: PavlovskyNews

Відео: PavlovskyNews

Як повідомлялося раніше, сьогодні на Банковій планується засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента Володимира Зеленського. Можливо, будуть введені нові внутрішньоукраїнські санкції. Детальніше – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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РНБО Правий сектор Офіс президента
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