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Засідання РНБО відбудеться в п'ятницю – які питання обговорять

2 червня, 18:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На засіданні заслухають звіти про виконання рішень Ради та інше

У п'ятницю, 4 червня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

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Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони України в Facebook.

"Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з 8 питань, поданий Секретарем РНБО Олексієм Даніловим", – пишуть в повідомленні.

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Серед іншого планують обговорити питання поглиблення співпраці з НАТО і заслухати звіти про виконання рішень РНБО України тощо.

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Нагадаємо, на початку травня Зеленський зустрічався з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві. Президент України запросив до Києва Джо Байдена, а глава Держдепу США пообіцяв активне сприяння вступу України в НАТО.

Раніше ми писали, днями заступник голови МЗС України Євген Єнін заявив, що в РНБО передано пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Він зазначив, що мова йде насамперед про тих представників білоруського режиму, які брали участь у фальсифікаціях виборів або були залучені до репресій проти мирних громадян.

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