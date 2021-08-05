Засідання Вищої ради правосуддя і суд щодо нападника на Кабмін – анонси СЬОГОДНІ

ВСП проведе засідання, суд ухвалить рішення щодо Прохнича / колаж "Сьогодні"
Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 5 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- Суд з обрання запобіжного заходу ветерану АТО Володимиру Прохничу, який 4 серпня увірвався до будівлі Кабінету міністрів з гранатою.
- 11:00 – розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета у Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).
Київ
- Комунальний концерн "Центр комунального сервісу" (ЦКС) проведе лекцію для киян "Про головне у сфері ЖКГ". Деталі.
Київська область
- Престур і допрем'єрний показ фільму-дослідження "Поліські тенета" на головній локації зйомок у селищі міського типу в зоні відчуження Поліському. Виїзд з Києва з Поштової площі о 8:00, орієнтовне повернення до метро "Почайна" – о 20:00.
Одеса
Харківська область
- Регіональний форум "Органічна Україна 2021" для посилення політичного діалогу на місцевому, регіональному та національному рівнях для сприяння розвитку органічного виробництва. Реєстрація за посиланням.