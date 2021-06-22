Засідання ТКГ з Донбасу і зупинка "Турецького потоку" – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 22 червня в Україні та за кордоном в одному місці

На 22 червня заплановані чергові засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, а газопровід "Турецький потік" зупинять на 8 днів.

Україна

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Засідання робочих груп Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у форматі відеоконференції.

10:15 – президент Володимир Зеленський відкриє форум "Україна 30. Здорова Україна". Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", вул. Паркова дорога, 16а).

9:30 – Касаційний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд позову ТОВ "Аріадна ТВ" щодо оскарження указу президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021, згідно з яким застосовані санкції до позивача.

12:00 – розгляд матеріалів у так званій "справі Шеремета" у Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).

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13.00 – зустріч Європейської бізнес асоціації (EBA) з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанишиною. Буде доступна на ресурсі Zoom при реєстрації.

13.00 – презентація Музею військового дитинства в Україні за участю директора Музею військового дитинства в Україні Юлії Скубіцької і голови БФ "Голоси дітей" Олени Розвадовської ("Укрінформ", вул. Б. Хмельницького, 8/16, зал 1). Захід транслюватиметься на YouTube.

13:30 – розгляд апеляції на рішення Печерського районного суду про безальтернативний арешт колишнього народного депутата України Семена Семенченка, підозрюваного в причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування, у Київському апеляційному суді (вул. Солом'янська, 2а).

15:00 – публічне онлайн-обговорення інвестиційного клімату в постпандемічній Україні за участю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль. Програма.

Київ

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10:00 – засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (вул. Хрещатик 36, 4 поверх, сесійна зала Київської міськради).

12:00 – "пряма лінія" із заступником голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Миколою Дубовиком у Контактному центрі Києва. Дзвінки прийматимуться за телефоном 15-51 до 13:00. Трансляція.

13.00 – акція на підтримку Семена Семенченка та добровольців батальйону "Донбас" біля Київського апеляційного суду (вул. Солом'янська, 2а).

19.00 – відкриття експозиції "Крим. Літній сезон: те, що у нас не відняти". Своїми кримськими спогадами поділилися відомі українці: співак Святослав Вакарчук, актриса Римма Зюбіна, співачка Джамала, режисер і письменник Олег Сенцов, актриса Ада Роговцева, актриса Наталія Сумська, співголова міжфракційного парламентського об'єднання "Кримська платформа" Рустем Умеров та ін. (магазин "Всі. Свої | Дім та Декор", Хрещатик, 34, мінус перший поверх).

Київська область

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12:00 – у Богуславському районному суді розпочнеться засідання у справі про викрадення і вбивство Василя Сергієнка (Богуслав, вул. Франка, 29а).

Одеса

Конференція "Дні моряків в Одесі. Справедливе майбутнє для моряків" (вул. Академічна, 32, Premier Hotel Odesa).

Львів

15:00 – церемонія нагородження переможців конкурсу іспаномовних репортажів про Україну (Львівська обласна рада, вул. В. Винниченка, 18, к. 307).

За кордоном

Берлін, Німеччина

Конференція щодо Лівії.

Велика Британія

Британська маркетингова компанія Skytrax представить щорічний світовий рейтинг авіакомпаній.

США

Держсекретар Ентоні Блінкен 22-29 червня відвідає Берлін, Париж, Рим, Ватикан, Барі і Матеру.

Туреччина

Зупинка газопроводу "Турецький потік" на щорічне техобслуговування (22-29 червня).

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією