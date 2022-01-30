Зайшли через судові запити. В Україні продовжуються кібератаки

Хакери розсилають вірус з офіційних адрес судів

За посиланнями у листі завантажується шкідливе ПЗ (вірус). Колаж "Сьогодні"

В Україні продовжується масштабна атака хакера . З офіційних адрес судів здійснюється розсилка вірусу під виглядом судових запитів.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Масовані кібератаки

З 28 січня на офіційні адреси судової влади відбувається розсилка з нібито судовими запитами. При цьому за посиланнями у листі завантажується шкідливе ПЗ, тобто вірус.

"Проблему посилює те, що розсилання відбувається зі справжніх поштових серверів судової влади", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, листи проходять спам-фільтри та викликають набагато більшу довіру.

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"Можливо, скомпрометовано лише окремі адреси суден, хоча не слід виключати, що може бути скомпрометовано весь поштовий сервер", – йдеться у повідомленні.

Розсилку вірусів називають продовженням масованих кібератак, що відбулися 13-14 січня цього року.

Що сталося

Хакери в ніч на 14 січня атакували низку державних сайтів , у тому числі портал "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.

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Кібератака в Україні