Зайшли через судові запити. В Україні продовжуються кібератаки

В Україні продовжується масштабна атака хакера . З офіційних адрес судів здійснюється розсилка вірусу під виглядом судових запитів.
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Масовані кібератаки
З 28 січня на офіційні адреси судової влади відбувається розсилка з нібито судовими запитами. При цьому за посиланнями у листі завантажується шкідливе ПЗ, тобто вірус.
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"Проблему посилює те, що розсилання відбувається зі справжніх поштових серверів судової влади", – йдеться у повідомленні.
Таким чином, листи проходять спам-фільтри та викликають набагато більшу довіру.
"Можливо, скомпрометовано лише окремі адреси суден, хоча не слід виключати, що може бути скомпрометовано весь поштовий сервер", – йдеться у повідомленні.
Розсилку вірусів називають продовженням масованих кібератак, що відбулися 13-14 січня цього року.
Що сталося
Хакери в ніч на 14 січня атакували низку державних сайтів , у тому числі портал "Дія". Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.
Кібератака в Україні
- У СБУ також підтвердили , Що контент сайтів не змінювався, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, не сталося.
- Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко вважає, що таким чином РФ розпочала репетицію вторгнення в Україну . За його словами, головною метою організаторів атаки є спроба вбити клин між українцями та поляками.
- Читайте всі подробиці, як хакери атакують українські сайти і хто за цим стоїть .