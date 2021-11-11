Задивилися на рейди поліції. На трасі Київ – Чернігів масова ДТП (фото, відео)

Внаслідок аварії зіткнулися чотири автомобілі, поліція вже була на місці події

На трасі Київ-Чернігів ДТП через рейди поліції. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція проводить масові рейди серед нелегальних перевізників. Поки одного з порушників зупинили на трасі Київ-Чернігів, інші водії задивилися на узбіччя та сталося масове зіткнення автомобілів.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" з місця події.

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Так, поки поліція перевіряла документи у нелегала, поряд на трасі Київ-Чернігів сталася ДТП. Постраждали 4 авто.

Водії задивилися на роботу поліції, яка проводить рейд та зіткнулися. Поліція побігла з'ясовувати інформацію щодо постраждалих. На щастя, жертв немає, але сильно пошкоджено машини.

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На трасі Київ-Чернігів зіткнулися чотири авто. Фото: Ігор Сєров/Сьогодні

Інцидент на трасі Київ – Чернігів

Там поліція зупинила мікроавтобус, яким їхав підсадний пасажир. Тобто людина забронювала квиток із Києва до Чернігова, щоб разом із поліцією викрити нелегального перевізника. Бус зупинили, водій стверджує, що всіх віз безплатно.

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Під час затримання водій тиснув на емоції: "У мене двоє дітей, працюю, де доведеться". В результаті нелегала відпустили з миром.

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