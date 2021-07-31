Засвітилися в Криму, але визнали помилку. Скандальна російська група знову виступає в Україні

Анакондаз в Тернополі. Фото Instagram

Російська реп-рок-група Anacondaz сьогодні виступає на фестивалі Faine Misto Тернополі, через що в соцмережах виник скандал. Багато хто обурений тим, що колектив з країни-агресора, який виступав в Криму, знову приїхав в Україну.

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"На фестивалі Faine Misto, де толерують росіян. Війни ж 8-й рік немає, правда? Ця група ще в окупованому Криму раніше виступала. Тепер співає біля Тернополя. Що вже говорити про Одесу, де буде на днях Лорак, Лобода і Баста. 2021 взагалі став проривним для окупантів і колаборантів в культурній сфері" , – пише в телеграмі Сергій Стерненко.

Зазначимо, що група і правда виступала в окупованому Криму і їй було заборонено в'їзд в Україну. Далі докладніше.

Заборона на в'їзд в Україну

У 2017 році Anacondaz виступили на фестивалі Atlas Weekend в Києві – вже тоді було відомо про їхній виступ в Криму в 2015 році, після окупації півострова Росією. Після виступу в столиці, коли музиканти покидали Київ, Держприкордонслужба України заборонила в'їзд цій групі в Україну на три роки.

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Тоді прикордонники відзначили, що "на підставі додаткової інформації, отриманої прикордонниками під час проведених з учасниками групи співбесідами, під час їх виїзду за межі України, було прийнято рішення про заборону їм в'їзду".

Очевидно, термін заборони вже закінчився.

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Анакондаз на фестивалі Faine Misto. фото Instagram

Ставлення до окупації Криму

У 2018 році Anacondaz записали пісню "Не палю" про українсько-російські відносини, а за два роки в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю музиканти заявили, що дії Росії на півострові були великою помилкою.

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"Ставлюся до цього як до анексії. Однозначно віджали... Я не радий тому, що сталося. Крим прекрасне місце, там прекрасні люди, тобто я до Криму добре ставлюся. А то, що віджали – мені здається, це велика помилка, результати цієї х***і ми будемо довго розсьорбувати", – заявив соліст групи Сергій Карамушкін.

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