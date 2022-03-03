Затягувати переговори з Україною – божевілля: Дерипаска прогнозує катастрофу в Росії

Росію через вторгнення в Україну та санкцій чекає найжорстокіша криза щонайменше на три роки, до того ж є загроза через ЧАЕС. Про це у своєму Telegram-каналі написав російський олігарх Олег Дерипаска.
Говорячи про необхідність швидкого мирного врегулювання Дерипаска називає наявність на території України законсервованої Чорнобильської АЕС 15 атомних енергоблоків та 3 сховищ відпрацьованого ядерного палива.
"Мир дуже важливий! Затягувати переговори — божевілля! Україна вже давно ядерна держава, на її території, окрім законсервованої Чорнобильської АЕС ще 15 атомних енергоблоків та 3 сховища відпрацьованого ядерного палива. Для недолугих – будь-який інцидент на цих об'єктах наші нащадки на території європейської Росії, України та Європи згадуватимуть нам усім! ще років 200 з прокльонами", – написав він.
Переговори РФ та України
Напередодні російська сторона сама запропонувала провести переговори в Мінську, і Путін нібито доручив відправити російську делегацію до Білорусі. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація чи він сам не поїде до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів, але росіяни відмовилися.
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Після цього Лукашенко зателефонував Зеленському – вони таки домовилися, що українська делегація приїде на переговори. Ба більше, самопроголошений президент Білорусі пообіцяв, що на час переговорів жодна ракета чи літак не злетять з території його країни.
28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов.
Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорень, заявивши, що другий раунд переговорів відбудеться найближчими днями.
Ситуація з ЧАЕС
- 24 лютого війська окупантів з території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС.
- Незабаром сталося захоплення Чорнобильської станції, але окупанти не володіють правилами особистої безпеки під час роботи на радіоактивно забрудненій території. Це може призвести до "самогубства". Перебуваючи в зоні відчуження та не володіючи навичками щодо забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, окупанти відчувають значне зовнішнє та внутрішнє опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань. Персонал станції перебуває в заручниках.
- 25 лютого стало відомо, що у Чорнобильській зоні зафіксовано збільшення радіації.
- 26 лютого над Чорнобильською зоною відбулася імітація повітряного бою. Окупанти розповсюджують фейк, що там є війська ЗСУ.