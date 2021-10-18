Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
СЬОГОДНІ Новини України

Затягнув у болото і побив сокирою: у Київській області чоловік ледь не вбив багатодітну маму

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
18 жовтня, 14:12
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Злочинець вистежив жінку і напав на неї. Поліція затримала його в Одеській області
У Київській області чоловік з сокирою напав на жінку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Київській області чоловік з сокирою напав на жінку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області 42-річний зловмисник напав на жінку з сокирою. Зараз постраждала з важкими травмами перебуває у лікарні.

Про це повідомив глава поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook.

"Бив сокирою, затягнув у болото і безжально добивав"

Як стало відомо, на 42-річну Оксану з сокирою напав велосипедист, який завдав жінці не менше 5 ударів по голові, а потім забрав її в кущі, де продовжив знущатися і грабувати.

Момент нападу. Скриншот
Момент нападу. Скриншот

Нападника затримали в Одеській області

Жертву врятувала несподівана поява перехожих, нападник злякався і втік. Зловмисник всю ніч переховувався у лісі, а вранці потайки поїхав на південь України.

Поліція Київської області затримала злочинця в Одеській області.

Ним виявився 42-річний раніше судимий житель Балти, який після проходження курсу реабілітації працював у селі Погреби будівельником. У ніч скоєння злочину близько 21 години вечора чоловік вистежив жінку, дочекався слушного часу і напав на неї.

Зловмисника затримали в Одеській області. Фото: Андрія Нєбитов
Зловмисника затримали в Одеській області. Фото: Андрія Нєбитов

В якому стані жінка?

Зараз мати чотирьох дітей з важкими травмами перебуває у лікарні, а сам злочинець – в СІЗО.

Постраждала з важкими травмами потрапила до лікарні. Фото: Андрій Нєбитов
Постраждала з важкими травмами потрапила до лікарні. Фото: Андрій Нєбитов

Що загрожує зловмисникові?

За замах на вбивство з хуліганських спонукань затриманому загрожує довічне ув'язнення. Суд вже обрав підозрюваному санкцію – безальтернативне утримання під вартою.

Поліція затримала злочинця. Фото: Андрій Нєбитов
Поліція затримала злочинця. Фото: Андрій Нєбитов

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

18 жовтня 1991. Кабінет міністрів України затвердив постанову про створення потужностей з виготовлення національної валюти та цінних паперів

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

94 605

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти