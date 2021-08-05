Залежить від Путіна. Зеленський пояснив, чому війну на Донбасі не закінчили за рік

Президент РФ не дотримується домовленостей навіть гуманітарних, в той час як Україна виконала всі пункти

Володимир Путін і Володимир Зеленський. Колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін не бажає закінчувати війну на Донбасі – тільки від нього зараз залежить питання припинення вогню. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі каналу "Дім".

Реклама

Зеленського часто звинувачують в тому, що не виконав обіцянку закінчити війну за рік – президент України відповідає, що дотримується всіх домовленостей і українська сторона все обіцянки виконує.

"Звичайно, я дуже цього хочу (деокупації Донбасу – ред.). Я все роблю для цього, але, на жаль, не все від мене залежить. Я абсолютно не приховую, і президент Російської Федерації знає мою думку: я вважаю, що сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу залежить від однієї людини. І точно потрібно знати, що він з цим живе. І люди на Донбасі повинні знати, повинні це розуміти. Вони не повинні жити ілюзіями", – говорить Зеленський.

За словами Зеленського, російська влада часто говорять неправду про те, що Україна нібито не виконує свої обіцянки через брак грошей та інші зволікання.

Як приклад Зеленський навів особисту домовленість із президентом РФ щодо Червоного хреста – про доступ до ув'язнених у буцегарнях на території ОРДЛО. Коли було дано обіцянку, але з боку Росії виконано не було.

"Чи є план Б, В, Г. Так, все є. Потрібна воля. Політична воля. Воля людська. І з нашого боку ця воля, очевидно, є – до мирного плану, політико-дипломатичного. Ніхто не хоче (з іншого боку – ред.)", – підкреслює президент України.

Про що ще говорив Зеленський в інтерв'ю про Донбас

У Росії багато росіян, яким соромно за дії РФ в питаннях анексії Криму

за дії РФ в питаннях анексії Криму Зеленський згадав, як у 2014 році з "Кварталом" приїжджав виступати в Донецьк і вже бачив передумови до окупації

до окупації Зеленський порадив любителям "руського миру" вже шукати собі місце в Росії. Щастя не буде – каже президент України.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією