Завтра в Україні буде сніг, але не скрізь: де чекатиме опадів (карта)

Завтра, 18 листопада, на деяких територіях Українибуде мокрий сніг. Вночі температура повітря може опуститись до -11.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Де чекати сніг
Мокрий сніг завтра буде крихітним. Він пройде лише у північних районах Чернігівщини, Київщини, Сумщини та у Карпатах. Центральна частина та південь завтра ще будуть без опадів.
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Якою буде температура
Вдень в Україні температура повітря коливатиметься від +2 до +8 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -11 градусів.
Україні потрібно готуватися до природних катастроф
Останніми роками відчутно змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофиі до них уже зараз треба бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.
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