Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Прес-марафон Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти? ⚽ Минай - Динамо: онлайн 🔱 Бурба – герой чи зрадник?
СЬОГОДНІ Новини України

Запали свічку. В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв голодоморів (оновлюється)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
27 листопада, 09:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найбільшим був Голодомор 1932-1933 років – саме його називають геноцидом українського народу
У ХХ столітті українці тричі пережили масовий голод
У ХХ столітті українці тричі пережили масовий голод / Фото: Колаж: Сьогодні

У четверту суботу листопада Україна щорічно вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 1921-1923 та 1946-1947 років. У країні пройдуть церемонії покладання квітів, скорботні молитви та запалення свічок на згадку про жертв голодоморів.

Про це пише сайт "Сьогодні".

Реклама

О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на згадку про жертви голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію "Запали свічку".

Як пише в Facebook Військова служба правопорядку у Збройних силах України, традицію вшановувати жертв Голодомору засвіченою у вікні свічкою започаткував американський історик Джеймс Мейс, який у 1986-1987 роках очолював Комісію Конгресу США зі збору свідчень очевидців голоду.

Слова історика нині можна прочитати на стіні Зали пам’яті музею: "Україна належить до тих країн, які у своєму підтоталітарному минулому пережили одну з найбільших трагедій в історії цивілізації – геноцид".

Реклама

День пам'яті жертв голодоморів

"Схилімо голови за мільйонами українців, які були вбиті більшовицьким режимом під час голодоморів. Страшна трагедія українського народу назавжди закарбована в нашій пам'яті, яку ми передамо прийдешнім поколінням", – написав на своїй сторінці у Facebook Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Історія встановлення

  • Пам'ятний день на честь жертв голодоморів 1932-1933 років проводиться, згідно з президентським указом від 26 листопада 1998 року, виданому на підтримку ініціативи громадських організацій, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах релігій, Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Спочатку дата називалася День пам'яті жертв голодомору.
  • 2000 року дату було перейменовано на День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій.
  • 2004-го було встановлено іншу назву – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.
  • І нарешті, 2007 року з'явилося найменування День пам'яті жертв голодоморів, а в третю неділю травня окремо проводиться День пам'яті жертв політичних репресій.
  • У квітні 2010 року ПАРЄ підтримало рішення України встановити національний день вшанування жертв голодоморів і закликало інші постраждалі країни проводити аналогічну пам'ятну дату для вшанування жертв режиму.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

27 листопада 1991. Відому в усьому світі Вангу вперше відвідав український журналіст – Дмитро Гордон, спеціальний кореспондент газети «Вечірній Київ»…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

96 282

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти