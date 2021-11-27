Запали свічку. В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв голодоморів (оновлюється)

Найбільшим був Голодомор 1932-1933 років – саме його називають геноцидом українського народу

У ХХ столітті українці тричі пережили масовий голод / Фото: Колаж: Сьогодні

У четверту суботу листопада Україна щорічно вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 1921-1923 та 1946-1947 років. У країні пройдуть церемонії покладання квітів, скорботні молитви та запалення свічок на згадку про жертв голодоморів.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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О 16:00 буде оголошено хвилину мовчання на згадку про жертви голодоморів, а також проведено загальноукраїнську акцію "Запали свічку".

Як пише в Facebook Військова служба правопорядку у Збройних силах України, традицію вшановувати жертв Голодомору засвіченою у вікні свічкою започаткував американський історик Джеймс Мейс, який у 1986-1987 роках очолював Комісію Конгресу США зі збору свідчень очевидців голоду.

Слова історика нині можна прочитати на стіні Зали пам’яті музею: "Україна належить до тих країн, які у своєму підтоталітарному минулому пережили одну з найбільших трагедій в історії цивілізації – геноцид".

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День пам'яті жертв голодоморів

"Схилімо голови за мільйонами українців, які були вбиті більшовицьким режимом під час голодоморів. Страшна трагедія українського народу назавжди закарбована в нашій пам'яті, яку ми передамо прийдешнім поколінням", – написав на своїй сторінці у Facebook Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Історія встановлення

Пам'ятний день на честь жертв голодоморів 1932-1933 років проводиться, згідно з президентським указом від 26 листопада 1998 року , виданому на підтримку ініціативи громадських організацій, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах релігій, Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Спочатку дата називалася День пам'яті жертв голодомору.

, виданому на підтримку ініціативи громадських організацій, Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у справах релігій, Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Спочатку дата називалася День пам'яті жертв голодомору. 2000 року дату було перейменовано на День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій.

дату було перейменовано на День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. 2004-го було встановлено іншу назву – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.

було встановлено іншу назву – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. І нарешті, 2007 року з'явилося найменування День пам'яті жертв голодоморів, а в третю неділю травня окремо проводиться День пам'яті жертв політичних репресій.

з'явилося найменування День пам'яті жертв голодоморів, а в окремо проводиться День пам'яті жертв політичних репресій. У квітні 2010 року ПАРЄ підтримало рішення України встановити національний день вшанування жертв голодоморів і закликало інші постраждалі країни проводити аналогічну пам'ятну дату для вшанування жертв режиму.

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