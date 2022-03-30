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"Тут справді війна, тебе завалять!" Окупант закликав товариша не їхати в Україну (відео)

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30 березня, 04:16
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Перехоплену телефонну розмову російського військового опублікував радник голови МВС Антон Геращенко
Окупанти плачуться своїм товаришам. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти плачуться своїм товаришам. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський окупант розповів своєму товаришу, що насправді відбувається в Україні. Солдат поскаржився на великі втрати армії і те, що РФ не забирає тіла загиблих.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова російського військового, яку у своєму Telegram-каналі опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

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"З Серьогою розмовляв. Кажу на*уй ти сюди їхатимеш? Жити набридло чи що? Потім кому твої діти потрібні будуть? Мати, дружина, двоє дітей! Я кажу: тебе тут завалять! Не як у Сирії! Тут справді війна, є*ать, конкретна! Проїжджаєш, на*уй: то голова чиясь лежить, то нога чиясь лежить, кишки-мишки..." – сказав окупант.

Також солдат розповів, що на одному із місць, де були бої, тіла 30 російських військових розкидало по всьому полю.

– Одне поле проїжджали, то там, напевно, чоловік 30 і всіх по шматочках розкидало по всьому полю.
– А потім хтось їх збирає всіх?
- Та хто їх збирає? Ми, коли на горі заїжджали, теж дох*ра вбитих лежало, може передають якось.

Крім того, російський солдат заявив, що в Україні "жорстко поклали Кабардинську та Інгуську росгвардії", а також ОМОН.

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"За сто метрів лежала п'ята майора". Окупант поплакався від страху. Перехоплена розмова

Російські окупанти в Україні шоковані тим, що їх масово знищують. Один із ворогів у розмові зі своєю коханою розповів, як убило їхнього майора.

- Я тебе дуже сильно люблю.
- Я тебе теж.
- Ти їси, так?
- Так!
– А у нас комбата вбило.
- Ніфіга собі.
- І ще одного пацана з нашого полку. Його порізало прям конкретно, але він живий, 300-й. Чотири метри ми стояли від нього. А цей взагалі вибухнув. Тільки п'яту знайшли від нього. За сто метрів лежала, нах*й, п'ята майора. Додому приїду, так сильно плакатиму. Ну не щодня, просто, мабуть. Він навіть півдороги до нас сюди не доїхав. Може, кілометрів сто, мабуть, проїхав. І все – пі**а!
- А його виходить навіть не привезуть?
- П'ятку привезуть, у цинку. Просто відкривати його не будуть.
- Офігеть.
- У січні 35 йому виповнилося, 4 січня.

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Історії звитяг
Джулія Шифф – колишня льотчиця-винищувач ВПС Італії. Одна з найкращих військових пілотів своєї країни, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії. З початку російсько-української війни 23-річна італійка служить у Києві - у складі добровольчого Інтернаціонального легіону, захищає небо України від окупантів. У своїй частині вона - єдина жінка.
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