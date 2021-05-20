Зеленський був проти звільнення Степанова, але підтримує рішення

Шмигаль більше не зміг працювати зі Степановим, а це дестабілізувало ситуацію в уряді

Пресконференція Володимира Зеленського. Фото GLEB GARANICH/Reuters / Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до останнього був проти звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова, але прем'єр більше не міг працювати з ним.

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Про це президент Зеленський заявив на прес конференції.

"Я не втручався в цю ситуацію досить довгий час, я боявся дестабілізації в ковідний час міняти міністра охорони здоров'я. І досить довго я був проти саме через дестабілізацію. Ускладнення їх відносин, я знаю деталі – чому, за що. У цій ситуації я був повністю на боці прем'єр-міністра України", – пояснив Зеленський.

У той же час він зазначив, що Степанова звільнили саме зараз, оскільки уряд не міг більше працювати в такому режимі.

"Це дестабілізувало ситуацію між міністром і в цілому урядом... Це складна ситуація між міністром і департаментами, між міністром і головним санітарним лікарем", – додав Зеленський.

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Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський на великій прес-конференції відмовився відповісти однозначно, чи будуть введені санкції стосовно бізнесменів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа. Він відповів з гумором на питання журналіста.