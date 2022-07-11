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Зеленський дав ЗСУ наказ про контрнаступ на Півдні: Кім розкрив деталі

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 липня, 13:03
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Глава Миколаївської ОВА пообіцяв ще більше "хлопків" у Херсоні
Кім пояснив, що буде після наказу Зеленського деокупувати Південь.
Кім пояснив, що буде після наказу Зеленського деокупувати Південь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував ще більше "хлопків" у Херсоні. Оскільки президент Володимир Зеленський наказав про контрнаступі на Півдні, ЗСУ знищуватимуть склади з боєприпасами окупантів, а також командні пункти РФ.

Про це Кім повідомив у своєму Telegram.

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Він нагадав про останні новини, коли в окупантів почали масово горіти склади.

"Росіяни нічим не могли відповісти розумніше, як обстріляти наші житлові квартали. Харків. Я мовчу про села, які вони знищують", – зазначив Кім.

Однак він додав, що після наказу Зеленського деокупувати Південь України у окупантів буде ще більше втрат.

"Ситуація така, що була команда від президента звільнити Південь. Що не може не тішити. Чим далі, тим більше горітиме в Херсоні складів БК та ворожих командних пунктів. Тому передавайте росіянам в окопах, що і до них черга дійде, що не відсидяться" вони просто в чужому будинку з поцупленим холодильником. Знайде нагорода кожного героя", – пообіцяв Кім.

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Наказ про контрнаступ на Півдні

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні. Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили. Про це 10 липня заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб відвоювати свою південну територію в Росії", – пише видання.

Рєзніков зазначив, що Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України починають контрнаступ на Півдні, тому жителям окупованих територій Херсонської та Запорізької областей слід евакуюватись.

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Нагадаємо, президент переконаний, що активні бойові дії зможуть закінчитись вже до кінця цього року.

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