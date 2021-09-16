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Зеленський готує заходи протидії "Північному потоку -2"

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 вересня, 22:07
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Також група повинна напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз в сфері безпеки і енергетики

Президент України Володимир Зеленський створив робочу групу з мінімізації загроз від будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.

Про це повідомляє прес-служба Офіс президента.

Чим займатиметься робоча група

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Група займатиметься напрацюванням пропозицій по "Північному потоку-2". Робоча група повинна підготувати пропозиції щодо заходів по запобіганню і мінімізації негативних наслідків для України від "Північного потоку-2" і йому подібних газопроводів.

Також група повинна напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз в сфері безпеки і енергетики.

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Склад робочої групи

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Зеленський затвердив склад робочої групи. Групу очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. У неї також увійшли:

  • глава Служби безпеки України Іван Баканов;
  • глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко;
  • міністр енергетики Герман Галущенко;
  • секретар РНБО Олексій Данилов.

Однак, як зазначили в ОП, Єрмак зможе змінювати склад робочої групи та залучати до неї представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.

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