Зеленський готує заходи протидії "Північному потоку -2"

Президент України Володимир Зеленський створив робочу групу з мінімізації загроз від будівництва газопроводу "Північний потік-2" в обхід України.
Про це повідомляє прес-служба Офіс президента.
Чим займатиметься робоча група
Група займатиметься напрацюванням пропозицій по "Північному потоку-2". Робоча група повинна підготувати пропозиції щодо заходів по запобіганню і мінімізації негативних наслідків для України від "Північного потоку-2" і йому подібних газопроводів.
Також група повинна напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз в сфері безпеки і енергетики.
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Склад робочої групи
Зеленський затвердив склад робочої групи. Групу очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. У неї також увійшли:
- глава Служби безпеки України Іван Баканов;
- глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко;
- міністр енергетики Герман Галущенко;
- секретар РНБО Олексій Данилов.
Однак, як зазначили в ОП, Єрмак зможе змінювати склад робочої групи та залучати до неї представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.
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