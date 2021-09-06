Зеленський і Байден задали тон для співпраці – тимчасово повірена у справах США в Україні

Тимчасово повірена у справах США в Україні підвела підсумки зустрічі президентів України і США

Крістіна Квін. Фото: twitter.com/usembassykyiv

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що президенти Володимир Зеленський і Джо Байден задали тон для подальшої співпраці України і США. Вона зазначила, що візит голови української держави був дуже важливим і тепер в США відстежуватимуть, що Зеленський буде робити наступні місяці.

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Про це Квін розповіла в прямому ефірі телеканалу "Україна 24".

"З 2014 року США надали більше допомоги Україні. З тих пір ми надали майже 5 мільярдів доларів допомоги. Половина майже була на оборону, далі було на питання охорони здоров'я, реформи, розвиток та інші питання, з якими ми працюємо з Україною. Також щорічно ця сума збільшується і це підтвердження того факту, що штати хочуть поглибити наші відносини. Це не просто про гроші, це про те, наскільки ми залучені в роботу з Україною. Наприклад, адміністрація Байдена, а їй всього 7 місяців, але більше було такого співробітництва з Україною, ніж з будь-якою країною світу", – сказала Крістіна Квін.

Крім того, тимчасово повірена у справах США в Україні нагадала, що Байден підтримує політику відкритих дверей щодо вступу України в НАТО і те, що "Північний потік-2" не є хорошим проектом.

Крістіна Квін зазначила, що США будуть і далі притягувати Росію до відповідальності, серед іншого, шляхом санкцій.

"Росія не повинна використовувати енергетику, як зброю", – сказала тимчасово повірена у справах США в Україні.

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Як проходила зустріч

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня в Білому домі.

Байден насамперед заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

А Зеленський подякував главі Білого дому за надання двох мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги в розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.

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