Зеленський і заслані козачки – що було важливого на з'їзді "Слуги народу" і відразу після нього

Ми з'ясували, чому цей з'їзд мав значення не тільки для Зе-команди, а й взагалі для української політики

На з'їзді партії Слуга народу 13 березня у Києві заявили, що підтримають кандидатуру Зеленського на наступних президентських виборах. Це перша публічна заява з цього приводу. Президент на з'їзді був присутній і виступав. Але про свій другий строк нічого не сказав. Зате сказав багато іншого цікавого. "Сьогодні" розбирається, чому цей з'їзд був не звичайною внутріпартійною подією і що такого важливого на ньому сталося.

Очищають від засланих козачків

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У своєму виступі на з'їзді Зеленський згадав, як "невелика група мрійників перетворилася в більш ніж 7 тис. представників центральної та місцевої влади". А потім заговорив про засланих козачків.

"Ми поступово очищаємо команду від засланих козачків, як кажуть, і від випадкових людей. Є й такі... Неважливо, хто проти нас, важливо, за кого ми. Партія – повинна бути джерелом ініціатив, ідей", – підкреслив він.

Президент не уточнив, на кого він натякає. Можливо, він натякав на депутата, виключеного з парламентської фракції "Слуги народу" Дубинського. Про це – пізніше.

Зеленського покликали на другий строк

Учасники з'їзду покликали президента брати участь в наступних президентських виборах. Про це на брифінгу після з'їзду політсили заявив глава парламентської фракції і політради "Слуги народу" Давид Арахамія.

"Ми будемо його просити йти на другий строк. А як він вирішить – це його особисте рішення", – сказав Арахамія.

Раніше про те ж говорив глава партії Олександр Корнієнко. Він упевнений, що партія підтримає висунення Зеленського на другий строк. Але при цьому підкреслює, що питання зараз не актуальне.

"Ми – його команда. І підтримаємо його в будь-якому його рішенні, а громадяни будуть визначатися. Але хотілося б відійти від спекуляцій на темі другого терміну. Це відволікає від більш актуальних для України питань, пов'язаних з економікою і війною. Нам точно є чим зайнятися , крім обговорення спекуляцій", – сказав Корнієнко.

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Зеленському нагадують його слова, сказані під час виборчої кампанії – я йду на пост президента на п'ять років. У травні 2020 року він прояснив свою позицію : Говорив про людину з низьким рейтингом, яка за час президентства нічого не добилася.

"Я думаю, що будь-який президент, у якого відсоток 10-15% на початок будь-якої передвиборної кампанії, не має права йти в президенти. Тому що це означає, що суспільство його не підтримує. Я йду на один строк... Але якщо буде велика підтримка народу України, я буду про це думати..." – сказав Зеленський на пресконференції в травні 2020.

Фактично виходить, що заява партії – це не рішення самого Зеленського. Сам він нічого не заявляв. І можливо прийме рішення, ґрунтуючись на своєму рейтингу.

Нові органи управління партією

На з'їзді СН прийняли новий Статут партії. За словами Корнієнка, мета була – формалізувати відносини, які в партії вже склалися на цей момент, закріпити їх у новій структурі.

Як наслідок, в структурі СН з'явилися два важливих органи. Перший – політрада, в неї увійдуть 73 людини. У тому числі 62 члени партії, яких вибрали на з'їзді 13 березня. Серед них:

Давид Арахамія , глава фракції СН у Верховній Раді, тепер він голова політради

, глава фракції СН у Верховній Раді, тепер він голова політради Ольга Стефанишина , віцепрем'єр з питань європейської та північноатлантичної інтеграції

, віцепрем'єр з питань європейської та північноатлантичної інтеграції Михайло Федоров , міністр цифровий трансформації

, міністр цифровий трансформації Михайло Радуцький , голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування

, голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Денис Малюська , міністр юстиції

, міністр юстиції Олександр Ткаченко , міністр культури та інформаційної політики

, міністр культури та інформаційної політики Микита Потураєв, глава підкомітету ВР з питань інформполітики

Народний депутат Євгенія Кравчук, яку також обрали до політради СН, розповідає, що у кожного члена політради – свої завдання і сфера діяльності.

"Я буду традиційно відповідати за гуманітарну сферу, а також права людини", – каже Кравчук.

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Ще один керівний орган партії, створений на з'їзді, – Національна рада громад. Нова структура працюватиме над питаннями децентралізації і розвитком місцевих громад. Голови обласних організацій СН автоматично увійшли до складу нової ради.

Проблема Дубинського і як її вирішили

У зв'язку з Нацрадою громад відразу виникло питання – колишній журналіст, нардеп Олександр Дубинський є головою Київської обласної організації партії СН. При цьому Дубинського раніше виключили з парламентської фракції "Слуги народу". А ще раніше Америка ввела проти нього санкції за спробу втручання у вибори президента США. Місяць тому збиралися навіть піднімати питання про виключення Дубинського з партії.

Виник парадокс – як людина, до якої є серйозні питання, може бути членом важливого партійного органу. У ФБ це питання вже щосили обговорювали політики з інших таборів.

"Думаю, Зеленський не хоче нормалізації відносин із США", – висловився з цього приводу екс-нардеп Віктор Уколов, член партії "Європейська солідарність".

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Відзначимо, персону Дубинського особисто на з'їзді ніхто не обговорював. Він став членом ради громад "автоматично", як і інші голови обласних організацій.

Проблему Дубинського вирішили дуже швидко. Вже 14 березня він перестав бути главою партійної організації СН у Київській області.

Чому все це важливо

Зеленський, коли він тільки збирався в президенти, політиком не був. Більш того, за ним не було якоїсь розгалуженої політичної організації. Порошенко – головний суперник на минулих виборах – часто саме в цьому Зеленському і дорікав: немає команди, недосвідчений політик.

Але ймовірно одна з причин перемоги Зеленського була саме в тому, що він не був політиком – у класичному для України сенсі. Так звані політичні еліти сильно дискредитували себе за минулі десятиліття. Народ їм перестав вірити не персонально, а як класу. Тому Зеленський і виграв вибори з таким вражаючим результатом.

Що стосується людей, які прийшли разом з ним у політику, то можливо це дійсно була каламутна суспензія. Брали всіх енергійних, впливових, які підтримували майбутнього президента.

За минулі два роки ця суспензія відстоялася, випав осад. Хтось показав себе ефективним політиком і командним гравцем. Але і випадкові люди теж були, зрозуміло. І хоча президент не називав їх поіменно, ясно, що фраза Зеленського про "засланих козачків" стосувалася не персонально Дубинського.

Виходить, партія влади тепер починає існувати не тільки на папері. Є структура, органи управління. А також є реальна команда політиків – і не стільки навколо Зеленського, скільки навколо ідеї. Правда, сама ідея – з боку – поки звучить туманно. Щось на кшталт "тут все треба міняти".

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