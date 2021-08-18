Зеленський ініціював позачергове засідання Ради по Великому гербу (документ)

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб народні депутати проголосували за закон про великий Державний Герб України до 23 серпня

Володимир Зеленський очікує голосування ВР за Великий герб / колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський запропонував скликати до 23 серпня позачергову сесію Верховної Ради для голосування по Великому гербу України.

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Відповідний документ на ім'я спікера парламенту Дмитра Разумкова, опублікував у Twitter народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Прошу скликати позачергову сесію Верховної Ради України, до порядку денного якої включити питання щодо проєкту Закону України "Про великий Державний Герб України", – йдеться у ньому.

Фотокопія звернення Зеленського до Разумкова про позачергове засідання Ради / twitter.com/yarlyur

За інформацією Юрчишина, президент хоче, щоб позачергова сесія відбулася ще до Дня Незалежності – не пізніше 23 серпня.

Нагадаємо, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про великий Державний Герб Україна, визначивши документ як невідкладний.

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Ми також писали, що соцмережі бурхливо відреагували на ескіз Великого Герба України, який вибрав Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу у листопаді 2020 року.

Пізніше з'ясувалося, що 28 червня президент вніс до Ради не той проєкт Великого герба, який переміг на торішньому конкурсі, тому що пропонуватиме парламенту на затвердження саме ескіз-переможець нібито і не були зобов'язані.