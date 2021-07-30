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Зеленський може задати Байдену один несподіваний питання

30 липня 2021 12:16

Сергій Мартинець , Богдан Приходько

Головною інтригою переговорів президентів України і США може стати питання союзу, але у відповідь Київ отримає ряд умов

Зеленський готує сюрприз Байдену? Колаж "Сьогодні"

Зеленський готує сюрприз Байдену? Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський на майбутній зустрічі з американським лідером Джо Байденом може несподівано попросити для України статус головного союзника США поза НАТО. Про це йде мова в нашій статті на сайті "Сегодня" .

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Політолог, магістр державного управління Володимир Воля зазначає, що питання "Північного потоку – 2", Криму, Донбасу і американських інвестицій на порядку денному зустрічі Зеленського і Байдена досить прогнозовані та очікувані, проте під час переговорів глави держав можуть обговорити ще одне важливе питання.

"Інтригою зустрічі може стати питання отримання Україною в майбутньому статусу особливого союзника США поза НАТО", – говорить експерт.

Зеленському потрібно бути готовим до зустрічних умов

За його словами, діалог в цьому напрямку може бути розпочато, при цьому США висунуть ряд умов, схожих на вимоги для отримання Плану дій для членства в НАТО, але в меншому обсязі. Зокрема, йтиметься про боротьбу з корупцією та реформи в Україні..

  • Візит Володимира Зеленського в США запланований на 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому. До цього президенти ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону. Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом у 2019 році.
  • Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїде – замість нього відправлять в Україну міністра транспорту.
  • Особливо потрібною ця зустріч стала після нещодавньої угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2", від якої не в захваті у Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена у небезпеці російського газопроводу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Конгресі США вже попросили Байдена змінити дату візиту Зеленського, оскільки американські депутати будуть на канікулах до 20 вересня.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо

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