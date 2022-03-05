Зеленський: Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони і в страшному сні не бачили

Глава держави записав нове відеозвернення – там погані новини для окупантів

Президент уже думає про повоєнне майбутнє. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Водночас уже є рішення про десятки мільярдів доларів від Заходу на відновлення нашої країни після закінчення війни. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

За його словами, влада вже думає про майбутнє для всіх українців після війни, як пожвавити економіку та міста.

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"Я говорив із головою Світового банку, виконавчим директором МВФ. Маємо згоду між найбільшими фінансовими інституціями задля підтримки України. Вже є рішення про невідкладну допомогу і про десятки мільярдів доларів на відновлення України після війни. І це лише перші рішення", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українська армія утримує усі головні напрямки.

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"Контратакують окупантів під Харковом, тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас… Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили у найстрашнішому сні. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тис. убитих російських військових – це хлопці 18-20 років, майже діти. Солдати, яким не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. Росія точно могла б дати цим своїм людям щось інше, крім смерті", – наголосив глава держави.

Протистояння російському вторгненню

Росія за дев'ять днів війни зазнала таких втрат, яких ще ніколи не знала. За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено понад 10 тисяч окупантів і численна різноманітна техніка.

Київ уже не перший день просить НАТО закрити небо над Україною, шоб російські літаки та ракети не бомбили українські міста. Проте країни Заходу відмовилися за підсумками вчорашнього саміту Альянсу. Після цього Зеленський жорстко вичитав НАТО, звинуватив у боягузтві та нездатності когось захистити.

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Тим часом CNN, посилаючись на високопоставленого представника західної розвідки пише, що у Путіна з'явився новий план щодо України – бомбити міста до їхньої здачі.