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Зеленський на передовій і вся Україна перейшла в "зелену зону" – головні новини СЬОГОДНІ

9 червня 2021 19:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини середи, 9 червня

Самі важливі новини за сьогодні

Самі важливі новини за сьогодні

Зеленський відвідав передову, вся Укрїна перейщла в "зелену зону", Януковичу відмінили санкції – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини середи, 9 червня.

Зеленський відвідав передову

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Володимир Зеленський на Донбасі

Володимир Зеленський на Донбасі

Під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав передній край оборони, де останнім часом відбуваються ворожі обстріли.

Україна "позеленіла"

У Києві майже в 5 разів зменшилася кількість хворих коронавірусом
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У Києві майже в 5 разів зменшилася кількість хворих коронавірусом / Фото: РБК-Україна

У "зеленій зоні" епідеміологічної небезпеки перебувають всі області України. З жовтої зони карантину вийшли всі регіони.

Януковичу скасували застарілі санкції

З Януковича вдруге зняли санкції, але це йому не допомогло

З Януковича вдруге зняли санкції, але це йому не допомогло

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ЗСУ "замінували" адмінкордон з Кримом: що там відбувається (відео)

Суд загальної юрисдикції ЄС скасував санкції, які діяли проти колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра з 7 березня 2019 по 6 березня 2020 року. Діючі обмеження залишаються чинними.

Ляшко хоче продовжити карантин

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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пропонує продовжити карантин. Коллаж: "Сьогодні"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пропонує продовжити карантин. Коллаж: "Сьогодні"

Глава МОЗ Віктор Ляшко пропонує продовжити карантинні обмеження в Україні на все літо.

Вірастюка зареєстрували нардепом

Василь Вірастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Василь Вірастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

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Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка народним депутатом.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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