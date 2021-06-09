Зеленський на передовій і вся Україна перейшла в "зелену зону" – головні новини СЬОГОДНІ

Самі важливі новини за сьогодні
Зеленський відвідав передову, вся Укрїна перейщла в "зелену зону", Януковичу відмінили санкції – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини середи, 9 червня.
Зеленський відвідав передову
Володимир Зеленський на Донбасі
Під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав передній край оборони, де останнім часом відбуваються ворожі обстріли.
Україна "позеленіла"
У Києві майже в 5 разів зменшилася кількість хворих коронавірусом / Фото: РБК-Україна
У "зеленій зоні" епідеміологічної небезпеки перебувають всі області України. З жовтої зони карантину вийшли всі регіони.
Януковичу скасували застарілі санкції
З Януковича вдруге зняли санкції, але це йому не допомогло
Суд загальної юрисдикції ЄС скасував санкції, які діяли проти колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра з 7 березня 2019 по 6 березня 2020 року. Діючі обмеження залишаються чинними.
Ляшко хоче продовжити карантин
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пропонує продовжити карантин. Коллаж: "Сьогодні"
Глава МОЗ Віктор Ляшко пропонує продовжити карантинні обмеження в Україні на все літо.
Вірастюка зареєстрували нардепом
Василь Вірастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка народним депутатом.
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