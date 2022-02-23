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Зеленський розпочав переговори з Дудою та Науседою: як зустрічали президентів (відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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23 лютого, 14:44
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Спочатку приїхав до Маріїнського палацу президент Польщі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомили в Офісі президента України.

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Як зазначається, переговори президентів відбуваються в Маріїнському палаці в Києві. Спочатку приїхав Анджей Дуда, а одразу за ним – Гітанас Науседа.

Після зустрічі президенти поспілкуються із представниками ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
Президент України Володимир Зеленський із президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою. Фото – Офіс президента України.
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Чи приїде Байден?

Заступниця прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр наголосила, що офіційний візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до України поки не планується. Водночас Штати перебувають у "постійному контакті з українським урядом".

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джо Байденом, що відбулася 13 лютого, запропонував йому якнайшвидше приїхати в Україну.

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Визнання "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Глава РФ назвав відповідний указ "давно назрілим". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Після підписання указу розпочався введення російських військ в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки. Крім цього, ОДКБ може запровадити своїх миротворців на Донбас.

Через рішення Путіна президент США Джо Байден ввів санкції проти "ЛДНР" і виступив із новим зверненням до нації.

Нагадаємо, у Вірменії, слідом за Казахстаном, заявили, що не планують визнавати так звані республіки "ДНР" та "ЛНР". Про це повідомив речник МЗС Вірменії Ваан Унанян.

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