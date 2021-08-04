Русский
$ 26,84
31,89
  1. Новини України

Зеленський призначив Чауса головою Чернігівської області

4 серпня 2021 13:55

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави спочатку звільнив Ганну Коваленко, яка протрималася на цій посаді трохи менше року

Зеленський призначив людину з дуже відомим прізвищем

Зеленський призначив людину з дуже відомим прізвищем / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив В'ячеслава Чауса новим головою Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Реклама

Глава держави прийняв на Банковій новоспеченого чиновника, вручив йому відповідне службове посвідчення та побажав успіхів на новій посаді.

Перед цим він ще одним указом звільнив Ганну Коваленко з посади голови ОДА, яка була призначена туди у жовтні 2020 року.

Відзначимо, що цей не той суддя Чаус, за яким ганялися НАБУ і СБУ.

Хто такий В'ячеслав Чаус

Чаус народився у Чернігові в 1977 році. Має юридичну та економічну освіту.

В тренді
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)
Тіло громадянина Білорусі виявили в одному з київських парків. Фото: колаж "Сьогодні"
Реклама

До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора з земельних та соціальних питань в "Укргазвидобуванні".

  • Володимир Зеленський останнім часом затіяв перестановки в різних органах влади, а все через те, що незадоволений роботою чиновників. Наприклад, у силовому блоці змінив керівництво МВС, армії, влаштував струс в СБУ.
  • Активно ходять розмови про зміни в уряді – нібито восени в Кабміні намічаються серйозні перестановки, ходять чутки про відставку мінімум трьох міністрів.
  • Також Зеленський призначив кілька послів в країни Європи, Африки та Азії, посилюючи дипломатичний фронт.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку червня був затриманий заступник голови Чернігівської ОДА. Чиновник з товаришем обіцяли, що їх "клієнт" без проблем зможе отримати готель, але за великий хабар.

А у минулому році СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської РДА. Чиновник обіцяв змінити цільове призначення 6 гектарів землі, але замість грошей йому тепер "світить" 12 років в'язниці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День Незалежності
Літо на цьому завершиться: народний синоптик дав прогноз на День НезалежностіУкраїна
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)Україна
Долар і євро знову розвернулися – офіційний курс
Долар і євро знову розвернулися – офіційний курсФінанси
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)Україна
Запізнюються на годину.
Запізнюються на годину. "Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів (оновлений список)Транспорт
Чорнобильцям підвищили пенсії – скільки платять із серпня-2021
Чорнобильцям підвищили пенсії – скільки платять із серпня-2021Економіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти