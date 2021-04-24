Зеленський призначив нового голову СБУ Києва

Указом від 24 квітня президент звільнив Сергія Заяця з посади голови Управління СБУ в Івано-Франківській області, призначивши нового керівника

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Заяця новим начальником Головного управління Служби безпеки в Києві і Київській області, звільнивши з цієї посади Олега Головаша.

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Відповідні укази глава держави підписав 24 квітня.

"Призначити Заяця Сергія Сергійовича начальником Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області", – йдеться в одному з них.

Сергій Заяць раніше обіймав посаду начальника Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області та був звільнений з неї указом президента раніше в суботу. На його місце Зеленський указом №173/2021 від 24 квітня призначив Віктора Назарука.

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Нагадаємо, наприкінці січня президент Володимир Зеленський підписав указ № 38/2021 про призначення шоумена, телеведучого і нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

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