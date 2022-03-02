Зеленський призначив нових голів Черкаської та Одеської ОДА – генерала та екскомбрига

Президент Володимир Зеленський на тлі війни Росії проти України призначив нових голів Черкаської та Одеської обласних держадміністрацій (ОДА).
Укази, датовані 1 березня, з'явилися на сайті глави держави.
Хто очолив Черкаську ОДА
Військову адміністрацію очолив генерал-майор, черкасець Ігор Табурець. Він замінить на посаді керівника області Олександра Скічка.
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"Я не залишаю Черкаську область, я залишаюся з вами в наших Черкасах! Робитиму все те, що робив рік на посаді та 6 днів війни. Я стаю радником Ігоря Івановича і займатимусь питаннями військового та цивільного забезпечення", – написав Скічко.
Він додав, що на період війни керувати обороною області мають військові.
Ігор Табурець є кадровим військовим та має звання генерал-майора. Тривалий час працював у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.
Хто очолив Одеську область
Головою Одеської обласної державної адміністрації призначили Максима Марченка. Він замінив на посаді Сергія Гриневецького.
Як повідомило "Суспільне Одеса", у 2015-2017 роках Марченко був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" У 2017 році був призначений на посаду заступника командира 92-ї окремої механізованої бригади. Починаючи з травня 2018 року – командир 28 механізованої бригади.
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