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Зеленський призначив посла України в Ліхтенштейні

Ольга Кравченко Ольга Кравченко редактор розділу Київ
11 серпня, 19:43
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Останнім часом президент Володимир Зеленський влаштував велику чистку в силових структурах, а також на дипломатичному фронті
Президент підписав відповідний указ. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент підписав відповідний указ. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України в Ліхтенштейні. Ним став Артем Рибченко.

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Про це йдеться в указі президента.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації Рибченко Артема Сергійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", – йдеться в документі.

Це не перше призначення президента

Президент Володимир Зеленський раніше призначив кілька послів в Європу, Африку і Індонезію, а також затвердив нового представника України при НАТО.

Так, призначення отримали такі дипломати:

  • Наталія Галібаренко – глава Місії України при НАТО (до цього обов'язки виконував Георгій Толкачов);
  • Василь Гамянін – надзвичайний і повноважний посол України в Індонезії;
  • Василь Боднар – надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині;
  • Василь Химинець – надзвичайний і повноважний посол України в Австрії;
  • Андрій Праведник – надзвичайний і повноважний посол України в Танзанії за сумісництвом (зараз він посол ще і в Кенії).
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