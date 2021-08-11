Зеленський призначив посла України в Ліхтенштейні

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України в Ліхтенштейні. Ним став Артем Рибченко.
Про це йдеться в указі президента.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації Рибченко Артема Сергійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", – йдеться в документі.
Це не перше призначення президента
Президент Володимир Зеленський раніше призначив кілька послів в Європу, Африку і Індонезію, а також затвердив нового представника України при НАТО.
Так, призначення отримали такі дипломати:
- Наталія Галібаренко – глава Місії України при НАТО (до цього обов'язки виконував Георгій Толкачов);
- Василь Гамянін – надзвичайний і повноважний посол України в Індонезії;
- Василь Боднар – надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині;
- Василь Химинець – надзвичайний і повноважний посол України в Австрії;
- Андрій Праведник – надзвичайний і повноважний посол України в Танзанії за сумісництвом (зараз він посол ще і в Кенії).
Раніше ми писали, що:
- в Києві призначили нового главу поліції;
- Держдеп призначив спецпосланцем по "Північному потоку – 2" його супротивника.