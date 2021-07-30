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Зеленський призначив послів і голову місії при НАТО

30 липня 2021 11:44

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави продовжує перестановки не тільки у силовому блоці, але і на дипломатичному фронті

Зеленський провів нові призначення

Зеленський провів нові призначення / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив кілька послів до Європи, Африки й Індонезії, а також затвердив нового представника України при НАТО. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

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Так, призначення отримали такі дипломати:

  • Наталія Галібаренко – голова Місії України при НАТО (до цього обов'язки виконував Георгій Толкачов);
  • Василь Гамянін – надзвичайний і повноважний посол України в Індонезії;
  • Василь Боднар – надзвичайний і повноважний посол України у Туреччині;
  • Василь Химинець – надзвичайний і повноважний посол України в Австрії;
  • Андрій Праведник – надзвичайний і повноважний посол України у Танзанії за сумісництвом (зараз він посол ще й у Кенії).

Зазначимо, що 2020 року Наталія Галібаренко була звільнена з посади посла у Великій Британії, а Василь Боднар був заступником голови МЗС України.

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Які перестановки Зеленський провів останнім часом

  • Останнім часом президент Володимир Зеленський влаштував велику чистку в силових структурах, мотивуючи це тим, що не всі впоралися зі своєю роботою. Першим попросив на вихід голову МВС Арсена Авакова, а на його місце призначили Монастирського.
  • Потім президент змінив голову Служби зовнішньої розвідки – звільнив Валерія Кондратюка і на його місце призначив Олександра Литвиненка.
  • Потім взявся за армію – звільнив головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, начальника Генштабу і командувача ООС. На їхнє місце президент призначив генералів Сінайка, Павлюка, Шапталу. Варто нагадати, що нещодавно Кабмін звільнив трьох заступників міністра оборони.
  • Також Зеленський "почистив" і СБУ - були звільнені троє заступників Баканова.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у глави Офісу президента Андрія Єрмака з'явилася нова посада.

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