Зеленський назвав два способи деокупації територій України

Президент пояснив, чи готовий віддати РФ частину територій в обмін на мир

Зеленський анонсував дипломатичний шлях звільнення українських територій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може не повернути всі свої території відразу. Він не виключає, що деокупація українських регіонів може відбуватися не тільки воєнним, а й дипломатичним шляхом. Однак президент переконаний – всі території будуть повернуті.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN.

Реклама

Президент пообіцяв боротися за кожен клаптик української території.

"Ми, можливо, все одразу не повернемо, це зрозуміло. Деякі речі повертаються на полі битви. Для цього нам потрібно технічно бути забезпеченими. Коли ми будемо технічно забезпечені, ми будемо деокуповувати наші території. Але деякі території, напевно, хотілося б у це вірити, ми повернемо дипломатичним шляхом", – сказав президент.

Він наголосив, що дипломатичний шлях означає, що буде менше жертв, але це займе більше часу.

"Може бути і так", – попередив Зеленський.

Відповідаючи на запитання щодо готовності віддати Росії частину території в обмін на мир Зеленський зазначив, що українці не готові віддавати свої території та визнавати їх частиною РФ.

Реклама

"Це наша земля, ми завжди про це говоримо і збираємося це довести", – сказав президент.

Зеленський розповів, чи може закінчитись війна до кінця року

Президент переконаний, що активні бойові дії зможуть закінчитись вже до кінця цього року.

"Якщо потужне озброєння від наших партнерів прийде до нас вчасно, і якщо удача і Бог на нашому боці, ми можемо досягти багато чого до кінця року і зупинити цю війну. Ми можемо зупинити принаймні активну фазу цієї війни", – сказав президент.

Раніше ми писали, що Збройні сили України наблизилися до передмість Херсона на відстань снайперського пострілу.

Нагадаємо, нещодавно було завершено операцію зі звільнення Зміїного, над ним піднято український прапор.