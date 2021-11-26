Зеленський назвав причину високої смертності COVID-хворих в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що висока смертність пацієнтів із коронавірусом в Україні пов'язана з тим, що багато хворих занадто пізно звертаються за допомогою до медиків.
Про це глава держави сказав під час пресмарафону 26 листопада.
Президент зазначив, що задоволений темпами вакцинації в Україні, але незадоволений кількістю смертей. За словами Зеленського, люди з ковідом помирають не через те, що в лікарнях немає кисню.
Далі по темі
"Люди, особливо люди поважного віку, вони звертаються в останній момент, вони не вмирають на вулицях, як це було чи є в деяких державах. Вони, на жаль, іноді звертаються (вчасно. – Ред.), а іноді в останній момент, за день до смерті", – сказав глава держави.
Коронавірус в Україні
Минулої доби, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 400 340 осіб;
- видужала – 2 877 021 особа;
- летальних наслідків – 84 149.