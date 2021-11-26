Зеленський назвав причину високої смертності COVID-хворих в Україні

Президент України прокоментував ситуацію з коронавірусом в Україні – подробиці

Зеленський пояснив високу смертність від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що висока смертність пацієнтів із коронавірусом в Україні пов'язана з тим, що багато хворих занадто пізно звертаються за допомогою до медиків.

Про це глава держави сказав під час пресмарафону 26 листопада.

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Президент зазначив, що задоволений темпами вакцинації в Україні, але незадоволений кількістю смертей. За словами Зеленського, люди з ковідом помирають не через те, що в лікарнях немає кисню.

"Люди, особливо люди поважного віку, вони звертаються в останній момент, вони не вмирають на вулицях, як це було чи є в деяких державах. Вони, на жаль, іноді звертаються (вчасно. – Ред.), а іноді в останній момент, за день до смерті", – сказав глава держави.

Коронавірус в Україні

Минулої доби, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.

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