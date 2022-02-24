Зеленський звернувся до народу Росії після дзвінка Путіну

Президент записав чергове відеозвернення

Майже все відеозвернення Зеленського було російською мовою/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленськийзаписав чергове відеозвернення. Проте не лише до українців, а й до росіян.

Звернення глави держави транслювалося на каналі "Україна 24".

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Що сказав український президент громадянам Росії?

"Сьогодні я ініціював телефонну розмову з президентом Російської Федерації. Результат – тиша. Хоча тиша має бути на Донбасі. Тому сьогодні хочу звернутися до всіх громадян Росії. Не як президент. Я звертаюся до російських громадян як громадянин України. З вами нас розділяють понад 2 тисячі кілометрів загального кордону. Вздовж нього сьогодні стоять ваші війська, майже 200 тисяч солдатів, тисячі бойових машин. Ваше керівництво схвалило їх крок на територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на європейському континенті. Про те, що може статися з дня на день, сьогодні говорить увесь світ. Причина може виникнути будь-якої миті. Будь-яка провокація, будь-який спалах. Спалах, який може спалити все. Вам кажуть, що це полум'я принесе визволення народу України. Але український народ вільний. Він пам'ятає своє минуле і сам будує своє майбутнє. Будує, а не руйнує, як розповідають вам щодня по телевізору. Україна у ваших новинах і Україна в реальному житті — це дві різні країни. І головна їхня відмінність у тому, що наша справжня. Вам кажуть, що ми — нацисти. Але хіба може підтримувати нацизм народ, котрий за перемогу над нацизмом віддав понад 8 мільйонів життів? Як я можу бути нацистом? Розкажіть це моєму дідові, який пройшов усю війну у піхоті радянської армії, а помер полковником у незалежній Україні. Вам кажуть, що ми ненавидимо російську культуру. Як можна ненавидіти культуру, будь-яку культуру? Сусіди завжди збагачують один одного культурно, однак це не робить їх єдиним цілим, не розчиняє нас у вас. Ми різні, але це не привід бути ворогами", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна хоче самостійно визначати та будувати свою історію мирно, спокійно та чесно.

"Вам казали, що я накажу наступати на Донбас. Стріляти, бомбардувати без питань. Хоча питання є, і дуже прості. Стріляти у кого? Що бомбити? Донецьк? В якому я бував десятки разів, бачив обличчя, очі Артема, по якій я гуляв з друзями, Донбас Арену, де вболівав із місцевими за наших українських пацанів на Євро, парк Щербакова, де ми разом випивали, коли наші пацани програли, Луганськ, дому, де живе мати мого найкращого друга, місце, де похований батько мого найкращого друга. Зауважте, я говорю зараз російською мовою, але ніхто в Росії не розуміє, про що. Ці назви, ці вулиці, ці прізвища, ці події. Це все для вас чуже, незнайоме. Це наша земля, наша історія. За що ви воюватимете і з ким? Багато хто з вас бував в Україні. У багатьох із вас є рідні в Україні. Хтось навчався в українських вишах, дружив з українцями. Ви знаєте наш характер, ви знаєте наших людей, знаєте наші принципи. Вам відомо, чим ми цінуємо. Тож прислухайтеся ж до себе, до голосу розуму, до здорового глузду, почуйте нас. Народ України хоче миру, влада України хоче миру, хоче та робить. Робить усе, що може. Ми не самі, це правда. Україну в цьому підтримує багато країн. Чому? Та тому що мова не про мир за будь-яку ціну, мова про мир і про принципи, про справедливість, про міжнародне право, про право на самовизначення, право самі визначати своє майбутнє, право кожного суспільства на безпеку та право кожної людини на життя без загроз. Це все важливе для нас. Це все важливе для світу. Я знаю, що це важливо і для вас. Ми точно знаємо, нам не потрібна війна ні холодна, ні гаряча, ні гібридна", — зазначив президент.

Зеленський сказав, що Україна захищатиметься, якщо на неї нападуть.

"Якщо на нас наступатимуть війська, якщо в нас спробують відібрати нашу країну, нашу свободу, наші життя, життя наших дітей, ми захищатимемося. Не наступати, захищатися. Наступаючи ви бачитимете наші обличчя, не наші спини, а наші обличчя. Війна — це велике лихо і в цього лиха велика ціна у всіх сенсах цього слова. Люди втрачають гроші, репутацію, рівень життя, втрачають свободу, але найголовніше люди втрачають своїх близьких, втрачають себе. На війні завжди всього не вистачає. Чого вистачає з лишком — це болі, бруду, крові та смерті тисяч, десятків тисяч смертей. Вам кажуть, що Україна може загрожувати Росії. Цього не було у минулому, немає зараз, не буде у майбутньому. Ви потребуєте гарантій безпеки від НАТО. І ми вимагаємо гарантій нашої безпеки, безпеки України від вас, від Росії та інших гарантів Будапештського меморандуму. Сьогодні ми перебуваємо в не будь-яких оборонних альянсах. Безпека України пов'язана із безпекою наших сусідів. Тому сьогодні треба говорити про безпеку усієї Європи. Але наша головна мета – мир в Україні та безпека наших громадян, українців. Для цього ми готові говорити з усіма, у тому числі й з вами у різних форматах на будь-яких майданчиках. Війна позбавить гарантій усіх, гарантій безпеки більше не буде ні в кого. Хто від цього найбільше постраждає? Люди. Хто цього не хоче найбільше? Люди. Хто може цього не допустити? Люди. Чи є ці люди серед вас? Впевнений. Громадські діячі, журналісти, музиканти, актори, спортсмени, вчені, лікарі, блогери, стендапери, тіктокери та багато інших звичайних людей. Звичайні прості люди – чоловіки, жінки, люди похилого віку, діти, батьки та головне – матері. Так само як і люди в Україні, так само як влада в Україні, як би вас не намагалися переконати у протилежному. Я знаю, що це моє звернення не покажуть по російському телебаченню, але громадяни Росії повинні його побачити, повинні знати правду. А правда в тому, що треба зупинитися, поки що не пізно. І якщо керівництво Росії не хоче заради миру сідати за стіл із нами, можливо, воно сяде за стіл із вами. Чи хочуть росіяни війни? Я дуже хотів би відповісти на це питання, але відповідь залежить лише від вас, громадяни Російської Федерації", — закінчив своє звернення Зеленський.

Загроза вторгнення