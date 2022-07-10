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Зеленський пояснив, чому не можна зупиняти ремонт доріг під час війни

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 липня, 08:55
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Президент провів нараду щодо будівництва інфраструктурних об’єктів в умовах війни
Зеленський пояснив, чому під час війни в Україні ремонтують дороги.
Зеленський пояснив, чому під час війни в Україні ремонтують дороги. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних доріг в Україні. Обговорили особливості спорудження інфраструктурних об’єктів в умовах повномасштабної російської агресії.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

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Зеленський висловив подяку за те, що компанії продовжують працювати в Україні навіть після вторгнення РФ, а також за допомогу й підтримку в підготовці оборони українських міст і мережі автодоріг.

"Усі потужні будівельні компанії все це робили", – зауважив президент.

Він наголосив, шо важливо реалізувати план, який передбачає будівництво об’єктів інфраструктури згідно з вимогами воєнного часу.

"Сьогодні інфраструктура стає галуззю не комфорту, а необхідності та обороноздатності держави через те, що є і зброя, і зерно, і металургія. Тому що стосується залізниці, доріг, мостів та тунелів, то нам потрібно перейти до максимально безпечного процесу, щоб ми були готові до будь-яких ударів ракет і блокувань", – пояснив Зеленський.

В Україні активно ремонтують дороги

Як пише УНІАН, на даний час в Україні вже відремонтували тисячу кілометрів доріг зі зруйнованих під час війни 24 тисяч кілометрів.

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Заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко пояснив, на відновлення автодоріг ще потрібно буде витратити 900 млрд гривень, ці гроші збираються брати з заморожених активів Росії. Відновлення триватиме близько чотирьох років, але базові інфраструктурні елементи в "Укравтодорі" обіцяють відновити вже через рік-півтора.

Насамперед відновлюють дороги, які з'єднують облцентри з маленькими населеними пунктами, це узгоджується з ВСУ. Також спочатку відбудовуються гуманітарні дороги, такі як Київ – Чоп, Київ – Харків, Київ – Чернігів.

Раніше ми писали, що попри війну, у Києві активно ремонтують вулиці. У деяких районах через це утворилися навіть звичні для мирного часу затори. Сайт "Сьогодні" дізнавався, де зараз ремонтують вулиці у столиці та чи розбиратимуть конструкції блокпостів.

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Нагадаємо, ще на початку вторгнення "Укравтодор" заборонив Путіну пересуватися дорогами України. Господаря Кремля попередили, що йому особисто, а також його армії заборонено їздити нашими дорогами.

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