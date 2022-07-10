Зеленський пояснив, чому не можна зупиняти ремонт доріг під час війни

Президент провів нараду щодо будівництва інфраструктурних об’єктів в умовах війни

Зеленський пояснив, чому під час війни в Україні ремонтують дороги. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних доріг в Україні. Обговорили особливості спорудження інфраструктурних об’єктів в умовах повномасштабної російської агресії.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Реклама

Зеленський висловив подяку за те, що компанії продовжують працювати в Україні навіть після вторгнення РФ, а також за допомогу й підтримку в підготовці оборони українських міст і мережі автодоріг.

"Усі потужні будівельні компанії все це робили", – зауважив президент.

Він наголосив, шо важливо реалізувати план, який передбачає будівництво об’єктів інфраструктури згідно з вимогами воєнного часу.

"Сьогодні інфраструктура стає галуззю не комфорту, а необхідності та обороноздатності держави через те, що є і зброя, і зерно, і металургія. Тому що стосується залізниці, доріг, мостів та тунелів, то нам потрібно перейти до максимально безпечного процесу, щоб ми були готові до будь-яких ударів ракет і блокувань", – пояснив Зеленський.

В Україні активно ремонтують дороги

Як пише УНІАН, на даний час в Україні вже відремонтували тисячу кілометрів доріг зі зруйнованих під час війни 24 тисяч кілометрів.

Реклама

Заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко пояснив, на відновлення автодоріг ще потрібно буде витратити 900 млрд гривень, ці гроші збираються брати з заморожених активів Росії. Відновлення триватиме близько чотирьох років, але базові інфраструктурні елементи в "Укравтодорі" обіцяють відновити вже через рік-півтора.

Насамперед відновлюють дороги, які з'єднують облцентри з маленькими населеними пунктами, це узгоджується з ВСУ. Також спочатку відбудовуються гуманітарні дороги, такі як Київ – Чоп, Київ – Харків, Київ – Чернігів.

Раніше ми писали, що попри війну, у Києві активно ремонтують вулиці. У деяких районах через це утворилися навіть звичні для мирного часу затори. Сайт "Сьогодні" дізнавався, де зараз ремонтують вулиці у столиці та чи розбиратимуть конструкції блокпостів.

Реклама

Нагадаємо, ще на початку вторгнення "Укравтодор" заборонив Путіну пересуватися дорогами України. Господаря Кремля попередили, що йому особисто, а також його армії заборонено їздити нашими дорогами.