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Зеленський пояснив, чому звільнив одразу п'ятьох послів

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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9 липня, 23:09
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Російські терористи не припиняли бомбардування України
Жерара Ларше запевнив Україну, що Франція з нами / Колаж "Сьогодні"
Жерара Ларше запевнив Україну, що Франція з нами / Колаж "Сьогодні"

Для України виявився дуже важливим візит голови Сенату Франції Жерара Ларше до Києва, а також робота всіх 27 країн ЄС на перемогу нашої країни над країною-терористом Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні до нації, розміщеному на сайті Офісу Президента.

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Міжнародні відносини

"Провів сьогодні зустріч з головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією сенаторів після виступу пана Ларше у Верховній Раді України. Вдячний йому за натхненне й точне звернення. Звернення, у якому він нагадав, зокрема, що фронт тримається, поки тримається тил, а нашим тилом зараз є не тільки вільна частина України, а й 27 країн Європейського Союзу, увесь демократичний світ. Тому вся наша команда, команда України, працює в режимі 24/7, щоб тримати інтереси нашої держави й нашої оборони в центрі уваги кожної країни, яка вже є або може стати частиною нашої антивоєнної коаліції.

Я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за рішення надати Україні новий пакет оборонної допомоги обсягом 400 мільйонів доларів. Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити нам саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їхніми ракетами по нашим живим людям", – сказав Зеленський.

Держава-терорист

" Пан Ларше сказав і іншу важливу річ: із кожним ударом по Україні, із кожним злочином російських окупантів, із кожним новим містом-мучеником рішучість європейців допомагати Україні стає більш стійкою. Це справді так. Проте держава-терорист цього зовсім не усвідомлює й ніколи не прийме як факт. Тільки за одну цю добу Росія била по Миколаєву, по Харкову, по Кривому Рогу, по громадах Запорізької області… Била саме по житловому сектору – абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайних будинках, цивільних об’єктах, по людям. Є жертви – загиблі, поранені.

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Жодної доби не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донбасі – Слов’янський напрямок, Бахмут, Авдіївка… Реально зупинити такі терористичні дії можна тільки зброєю – сучасною й потужною", – резюмував лідер України.

Відновлення

"Провів сьогодні нараду з представниками будівельних компаній – із тими, від кого залежить якість української інфраструктури – наших шляхів постачання. Питання будівництва якісної транспортної мережі – завжди також і питання безпеки. А в умовах повномасштабної війни сильна інфраструктура – один із ключових елементів оборони. Подякував представникам будівельних компаній за їхню роботу, обговорили з ними ключові завдання на найближчий час – це стосується й відбудови нашої країни, і додаткового посилення нашої логістики", – повідомив президент.

Посли

Президент також розповів, що звільнив деяких послів України.

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"Це питання ротації – звичайна частина дипломатичної практики. У Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та Індію будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ", – пояснив подію Зеленський.

Обстановка

Вдень 9 липня Володимир Зеленський зустрівся із Жераром Ларше, який також виступив перед депутатами Верховної Ради. Політики обговорили допомогу українській армії у війні з Росією.

Окрім послів цього дня президент України своїм Указом №477/2022 звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської облдержадміністрації. Заява щодо цього рішення була дуже різкою.

У новому повідомленні у Телеграмі Зеленський повідомив, що Росія обов'язково має понести відповідальність за злочини перед Україною. Інакше людство зіткнеться ще із сотнями подібних агресій.

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