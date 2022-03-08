Зеленський пояснив Путіну, що таке "денацифікація"

Сказати "денацифікація", а потім бомбити цивільних людей – це геноцид проти українського народу

Зеленський пояснив, що вимога Путіна щодо "денацифікації" спрямована на знищення нації / Фото: Колаж: Сьогодні

Оголошення "денацифікації" – це чистий нацизм та знищення української нації. В 40-х роках нацистська Німеччина проводила денацифікацію єврейського народу.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба ОПУ.

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Щодо так званої денацифікації, яку Росія вказує серед вимог до України, то, на думку Володимира Зеленського, вона спрямована на знищення нації.

"Це багато разів було в історії і завжди закінчувалося дуже погано. Але закінчувалося для деяких держав так, що їм потім було соромно за те, що вони починали очищення світу від тієї чи іншої нації", – сказав Зеленський.

За його словами, деяким державам було соромно за те, що на цьому страшному, кривавому шляху вони не вступилися та не захищали іншу націю.

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"Те саме було в 40-х роках, нацистська Німеччина проводила денацифікацію єврейського народу. Зараз відбувається те саме. Я просто не знав, що в сучасному світі так може бути. Що людина, яка оголошує денацифікацію, може отримати за це якусь підтримку. Це і є злочин проти народу. Тому що сказати "денацифікація", а потім бомбити цивільних людей – це геноцид проти українського народу", – акцентував глава держави.

Зеленський також висловив переконання, що у майбутньому світ визнає, що це було знищення народу України.

Ситуація в Україні 8 березня

Українські військові вже тринадцятий день дають відсіч путінським військам. Окупанти так і не змогли просунутися вглиб України, але планують штурмувати Київ. Військові РФ продовжують обстрілювати мирних жителів, цієї ночі бомби скинули прямо на житлові будинки в Сумах та Охтирці.

У Київській області понад півтора десятка населених пунктів виявилися відрізаними від світу, людям потрібен коридор для доставлення продуктів та ліків. Коридору потребують такі міста та селища, як Димер, Іванків, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Немішаєве, Микуличі, Макарів, Липівка, Андріївка, Королівка, Катюжанка, Козаровичі та Демидів.

У Мережі з'явилися документальні свідчення про наслідки ворожих бомбових ударів по житлових будинках міста Суми, які були завдані цієї ночі. Повідомляють, що серед загиблих є діти. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

У Мелітополі блокується мобільний зв'язок та інтернет, а телевежа та радіо підконтрольні окупантам, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телеканалу "Рада". За його словами, понад 90 будинків у Мелітополі зруйновано внаслідок обстрілів та боїв.

Українців закликали повідомляти про знайдені в Мережі канали окупантів з літерою Z у назві – їх використовують для війни проти нашої країни (щоб відстежити техніку ЗСУ та коригувати ракетно-артилерійський вогонь українськими об'єктами).

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