Русский
$ 27,29
32,24
  1. Новини України

Зеленський остаточно розпрощався з Аваковим – новий указ

16 липня 2021 17:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Тепер обговорювати на Банковій санкції та інші питання, що стосуються національної безпеки, будуть без Авакова

Зеленський замінив ексглаву МВС на нового міністра

Зеленський замінив ексглаву МВС на нового міністра / Фото: mvs.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони звільненого з МВС Арсена Авакова.

Реклама

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу глави держави.

Замість нього він увів до РНБО нового міністра внутрішніх справ.

"Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України постановляю: ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Мнастирського Дениса Анатолійовича – міністра внутрішніх справ України. Вивести зі складу РНБО Арсена Авакова", – йдеться в указі.

В тренді
Помічника нардепа затримали на хабарі: кого і навіщо він намагався підкупити
Помічника депутата спіймали на гарячому. Колаж "Сьогодні"

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня голова МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим главою МВС.

Реклама

Тим часом заступник глави МВС Антон Геращенко розповідав, що Аваков пішов на прохання Зеленського.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату
Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату "похолодання"Україна
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словами
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словамиУкраїна
Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть –
Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть – "варить кашу"Україна
Аваков піде в мери Харкова? У
Аваков піде в мери Харкова? У "Слузі народу" готові підтримати ексміністраУкраїна
Боротьба з
Боротьба з "тінню" в розпалі: до кого прийдуть із перевірками найближчим часомБізнес
Євро впав до мінімуму за 11 місяців: курс валют НБУ
Євро впав до мінімуму за 11 місяців: курс валют НБУФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти