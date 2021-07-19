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Зеленський оглянув окуповану Росією Абхазію (фото)

19 липня 2021 14:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Грузія першою постраждала від російської окупації – український лідер побачив у бінокль наслідки русского мира

Зеленський дивиться на окуповану Абхазію. Колаж "Сьогодні"

Зеленський дивиться на окуповану Абхазію. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Грузії побував на кордоні з окупованої Абхазією, яку захопила Росія.

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Про це повідомляє Офіс глави української держави.

Український лідер пройшовся по Інгурському мосту – єдиному пункту пропуску у регіоні. З спостережного пункту Абастумані він побачив, як Росія окуповує грузинську територію.

Інгурський міст. Фото: president.gov.ua

"В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян", – сказав Зеленський і додав, що Україна і Грузія єдині у своїх ініціативах щодо повернення тимчасово окупованих територій.

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Віктор Ляшко вакцинувався AstraZeneca. Фото: facebook.com/viktor.liashko

Також президент України поспілкувався з представником Моніторингової місії Євросоюзу у Грузії Мареком Щигелом. Іноземні спостерігачі і у Грузії стикаються з тими ж проблемами, що ОБСЄ на Донбасі – самопроголошені "влади" Абхазії і Південної Осетії відмовляють Місії у допуску на окуповані территориии.

Марек Щигел розповідає про ситуацію на передовій. Фото: president.gov.ua
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Зеленський пообіцяв Грузії підтримку її територіальної цілісності і суверенітету, країни будуть спільно працювати над деокупацією захоплених Росією українських і грузинських територій.

Зеленський дивиться на Абхазію. Фото: president.gov.ua
Абхазія. Фото: president.gov.ua
Наслідки "русского мира". Фото: president.gov.ua

Як повідомляли новини "Сьогодні", в липні 2017 року п'ятий президент Петро Порошенко з'їздив на "передову" у Грузії. Тоді він особисто зміг порівняти лінію розмежування в Грузії і Україні.

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