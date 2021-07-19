Зеленський оглянув окуповану Росією Абхазію (фото)

Зеленський дивиться на окуповану Абхазію. Колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Грузії побував на кордоні з окупованої Абхазією, яку захопила Росія.
Про це повідомляє Офіс глави української держави.
Український лідер пройшовся по Інгурському мосту – єдиному пункту пропуску у регіоні. З спостережного пункту Абастумані він побачив, як Росія окуповує грузинську територію.
"В Абхазії нарощується військова присутність РФ, порушуються права громадян", – сказав Зеленський і додав, що Україна і Грузія єдині у своїх ініціативах щодо повернення тимчасово окупованих територій.
Також президент України поспілкувався з представником Моніторингової місії Євросоюзу у Грузії Мареком Щигелом. Іноземні спостерігачі і у Грузії стикаються з тими ж проблемами, що ОБСЄ на Донбасі – самопроголошені "влади" Абхазії і Південної Осетії відмовляють Місії у допуску на окуповані территориии.
Зеленський пообіцяв Грузії підтримку її територіальної цілісності і суверенітету, країни будуть спільно працювати над деокупацією захоплених Росією українських і грузинських територій.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в липні 2017 року п'ятий президент Петро Порошенко з'їздив на "передову" у Грузії. Тоді він особисто зміг порівняти лінію розмежування в Грузії і Україні.