Зеленський підписав указ про радника президента

Президент Володимир Зеленський. / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який затверджує положення про радника президента України.

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Відповідний документ в понеділок, 26 липня, разом із зазначеним положенням був оприлюднений на сайті голови держави.

Про що йдеться в документі

Посада радника президента України відноситься до посад патронатної служби президента, а кандидат на неї призначається і звільняється безпосередньо головою держави. Радник підпорядковується безпосередньо президенту.

Основними завданнями радника президента України є розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій Президентові України щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері.

Також радник здійснює моніторинг інформаційного простору України, готує пропозиції щодо забезпечення дотримання прав громадян в інформаційній сфері та свободи діяльності засобів масової інформації.

Радник президента також здійснює аналіз нормативно-правових актів, подає в установленому порядку пропозиції щодо їх удосконалення.

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Указом про затвердження положення про радника Зеленський також анулював указ президента України від 12 листопада 2014 Про Радника Президента України.

Зазначимо, що нове положення про радника президента не суттєво відрізняється від попередньої редакції, затвердженій п'ятим президентом Петром Порошенко в 2014 році. Так, з положення про радника президента зникла норма про те, що постійні радники є державними службовцями.

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Раніше ми повідомляли, що Зеленський підписав закон про земельні торги. Він передбачає, що після запуску ринку землі купувати ділянки можна буде тільки на аукціонах.

Також нагадаємо, президент підписав закон про забезпечення права громадян на доступ до держреєстрації актів цивільного стану у зв'язку з укрупненням тергромад № 1427-ІХ.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: