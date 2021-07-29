Зеленський підписав закон про інститут старост: що зміниться

Президент Володимир Зеленський. / Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розвиток інституту старост в Україні. Цей документ удосконалює правове регулювання інституту.
Про це повідомили на сайті президента.
Зазначається, що закон вступає у силу на наступний день після опублікування.
Що зміниться?
- Рада громади, який стверджує і звільняє старосту, перед винесенням кандидатури на розгляд обов'язково буде це обговорювати з місцевими жителями.
- Тепер старості не обов'язково входити склад виконавчого комітету ради громади. При цьому він зможе брати участь і виступати на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради.
- За рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора Центру надання адмінпослуг.
- Документ регулює порядок створення старостинських округів для введення інституту старост, зокрема для міст, які не є адміністративними центрами громад.
- Закон регулює порядок затвердження радою громади положень про старості, суміщення посади старости тощо.
Нагадаємо, Зеленський підписав закони про збільшення чисельності Збройних сил України, а також про національний опір – створення територіальної оборони.
Крім того, Зеленський тимчасово скасував штрафи за в'їзд-виїзд до Криму і ОРДЛО.
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