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Зеленський підписав закон про інститут старост: що зміниться

29 липня 2021 20:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Закон сприятиме розвитку інституту старост в Україні – що в ньому нового

Президент Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський. / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про розвиток інституту старост в Україні. Цей документ удосконалює правове регулювання інституту.

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Про це повідомили на сайті президента.

Зазначається, що закон вступає у силу на наступний день після опублікування.

Що зміниться?

  • Рада громади, який стверджує і звільняє старосту, перед винесенням кандидатури на розгляд обов'язково буде це обговорювати з місцевими жителями.
  • Тепер старості не обов'язково входити склад виконавчого комітету ради громади. При цьому він зможе брати участь і виступати на засіданнях ради, виконкому, інших органів ради.
  • За рішенням органу місцевого самоврядування, за старостою закріплюються окремі завдання адміністратора Центру надання адмінпослуг.
  • Документ регулює порядок створення старостинських округів для введення інституту старост, зокрема для міст, які не є адміністративними центрами громад.
  • Закон регулює порядок затвердження радою громади положень про старості, суміщення посади старости тощо.

Нагадаємо, Зеленський підписав закони про збільшення чисельності Збройних сил України, а також про національний опір – створення територіальної оборони.

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Крім того, Зеленський тимчасово скасував штрафи за в'їзд-виїзд до Криму і ОРДЛО.

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