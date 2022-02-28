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Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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28 лютого, 17:55
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Президент направив документ до керівництва Європейського Союзу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський підписав документ зі зверненням до ЄС із проханням прийняти туди Україну. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров. Він також виклав фото документа.

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Фото: УП

Фото: Facebook/Сергій Никифоров

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Україна та ЄС

Президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

"Ми звертаємось до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями та, головне, бути на рівних", — заявив він.

За словами високопоставленого європейського чиновника, в ЄС очікують, що запит президента України Володимира Зеленського невідкладно надати Києву членство у спільноті, надійде найближчим часом, після чого розпочнеться процедура його розгляду.

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Прийняття України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу, заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель 28 лютого.

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