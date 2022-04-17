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СЬОГОДНІ Новини України

Зеленський пообіцяв відновити зруйновані будинки, а РФ завдала ракетного удару по Миколаївській області – головні новини за ніч

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17 квітня, 07:07
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Зеленський записав новий відеозвернення, а російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти
Окупанти безжально руйнують українські міста, а Зеленський планує відновлення
Окупанти безжально руйнують українські міста, а Зеленський планує відновлення / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Зеленський пообіцяв відновити зруйновані будинки українців та справедливість

Президент Володимир Зеленський записав новий відеозвернення до українського народу. Глава держави заявив, що влада відновить усі зруйновані будинки українців.

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"Кожен в Україні має право на своє житло, на свій власний будинок або свою квартиру. Всі, чиє житло зруйнували окупанти, і всі, хто довгі роки стояв у черзі. Весь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі. Абсолютно не сумніваюся, що нам вдасться не лише відновити зруйноване, а й відновити справедливість щодо тих, чиє право на житло було порушено", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський заявив, що влада відновить усі зруйновані будинки. Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Зеленський заявив, що влада відновить усі зруйновані будинки. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаївській області

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти півдня артилерійським вогнем та ракетами. За добу 16 квітня у Миколаївській області противник завдав ракетний удар 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню, пошкоджено інфраструктуру, але втрат немає.

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На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.

Також окупанти продовжують тиснути психологічно, розповсюджуючи мовлення своїх пропагандистських телеканалів, підключивши ангажовані кримські телеканали, розповсюджують фейки про війну в Україні. Водночас триває залякування та терор цивільного населення.

Окупанти тероризують українців та атакують міста ракетними ударами. Фото: колаж "Сьогодні"
Окупанти тероризують українців та атакують міста ракетними ударами. Фото: колаж "Сьогодні"

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На Харківщині людей закликали евакуюватися на Ізюмському напрямку

На Ізюмському напрямку Харківської області мешканців населених пунктів просять евакуюватися з метою безпеки. Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, з огляду на провокації, які чинили окупанти у Краматорську, потрібно працювати на випередження. Таке саме повідомлення було і по лозовському вокзалу.

"Ми вживаємо заходів безпеки, міняємо маршрути. З Лозової та Барвінкового на Ізюмському напрямку виїхали майже 40 тисяч людей. Ми закликаємо прислухатися до офіційних повідомлень влади та евакуюватися", – сказав Синегубов.

Він зазначив, що влада неодноразово ініціювала відкриття "зелених коридорів" з Ізюма та ряду населених пунктів, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією. Але, на жаль, згоди від росіян не отримували.

Жителів Харківської області попросили евакуюватись. Фото: колаж "Сьогодні"
Жителів Харківської області попросили евакуюватись. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі окупанти вимагають українських захисників здатися в полон

Російські окупанти зробили нову заяву. Загарбники запропонували українським захисникам Маріуполя скласти зброю та здатися в полон.

Окупанти пропонують о 5-й ранку 17 квітня встановити зв'язок між сторонами для обміну інформацією. З 5:30 росіяни нібито оголосять "режим повної тиші" та "гарантують його неухильне дотримання".

"З огляду на катастрофічне становище, що склалося на металургійному комбінаті "Азовсталь", а також керуючись суто гуманними принципами, Збройні сили Росії пропонують бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземним найманцям з 06:00 17 квітня припинити будь-які бойові дії та скласти зброю", – сказали російські окупанти.

Російські окупанти атакують Маріуполь. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
Російські окупанти атакують Маріуполь. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

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Павло (прізвище не називаємо) - старший сержант, командир артилерійського розрахунку, на рахунку якого вже біля двох сотень одиниць розбитої техніки ворога! Він один із кращих у своїй справі - артилерист-снайпер. Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю ворога на металобрухт!
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

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