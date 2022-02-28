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Зеленський попросив Європу прийняти Україну до ЄС за спецпроцедурою

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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28 лютого, 11:01
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Зеленський вважає, що Україна це заслужила
Зеленський звернувся до Европи
Зеленський звернувся до Европи / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні на сторінці у Facebook закликав прийняти Україну до складу Європейського Союзу.

"Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам, що вони поряд з нами, але наша мета – бути разом з усіма європейцями. І, головне, бути на рівних. Упевнений, що це справедливо, ми цього заслужили", – сказав Зеленський.

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Вступ України до ЄС

28 лютого у ЄС підтвердили, що хочуть прийняти Україну до Союзу. Проте не уточнили, чи виконають вимогу президента про швидке приєднання нашої країни.

Напередодні президент України закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради зупинити російського агресора. Частину вимог президента вже почали виконувати. Зокрема, Зеленський закликав ЄС відключити РФ від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою та газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН.

26 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна має вступити до ЄС у прискореному режимі. Також країна має отримати доступ до фондів ЄС на реконструкцію. За словами президента Польщі, статус кандидата має бути надано негайно.

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23 лютого парламент Естонії ухвалив заяву про необхідність надати Україні дорожню карту для набуття статусу кандидата в члени ЄС та членства в НАТО. Рішення підтримали 72 депутати зі 101, проти та тих, що утрималися, не було. Естонські депутати жорстко засудили агресію РФ, введення військ в Україну та незаконне визнання окупованих регіонів.

22 лютого Україна звернулася до Європи за планом членства у ЄС. Глава МЗС України назвав це найкращим стратегічним рішенням.

"Я закликав ЄС негайно відкликати всі сумніви, стриманість і скептицизм, який є в деяких європейських столицях, і надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС. Цей час настав. На тлі того, що відбувається, абсолютно очевидно, що найкраще стратегічне рішення, яке може зараз ухвалити Європа, — це буквально забрати Україну до себе" , – заявив Глава МЗС.

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