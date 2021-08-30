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Перенесена зустріч і поїздка до Каліфорнії: новий графік візиту Зеленського в США

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 серпня, 07:24
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У Вашингтоні президент України перебуватиме 31 серпня і 1 вересня, а потім має бути ще одна поїздка
Графік зустрічі Зеленського і Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"
Графік зустрічі Зеленського і Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"

Під час офіційного візиту в США президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого відправиться до Каліфорнії. Заходи в столиці США вже узгоджені обома сторонами.

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Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова в Facebook.

"Ми з командою Посольства та Офісом Президента вийшли на фінішну пряму підготовки дуже насиченого візиту Президента до США. У Вашингтоні Президент перебуватиме два дні – 31 серпня і 1 вересня, потім поїздка до Каліфорнії", – написала Маркарова.

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За її словами, заходи у Вашингтоні розплановані і узгоджені обома сторонами.

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"З уже запланованого в Вашінгтоні – зустріч Президентів України та США у Білому домі, основні складові цієї зустрічі уже розплановані та узгоджені обома сторонами, зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента та Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановане відкриття Українського Дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона", – написала посол України.

Пізніше опублікують більше деталей, додала Маркарова.

Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Візит Зеленського в США

  • Візит Володимира Зеленського в США почнеться 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому.
  • До цього президенти Зеленський і Байден ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону.
  • Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом у 2019 році.
  • Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїхав.
  • Особливо потрібною зустріч Зеленського і Байдена стала після недавньої угоди США і Німеччини щодо "Північному потоку – 2", від якої не в захваті у Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена в небезпеці російського газопроводу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський відреагував на запрошення відвідати Вашингтон. Президент України перелічив основні теми, які розраховує обговорити з американським колегою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба також називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.

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