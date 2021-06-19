Зеленський привітав зі вступом до лав ЗСУ нових офіцерів (відео)

У суботу, 19 червня, президент України Володимир Зеленський привітав випускників Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з вступом до лав ЗСУ.

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Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

"Сьогодні Збройні Сили України стають сильнішими. Сильнішими щонайменше в 572 рази. Адже їхні лави поповнюють 572 молоді офіцери! 572 освічені, гарно підготовлені, розумні й відважні патріоти України", – зазначив глава держави

Він привітав їх з присвоєнням першого офіцерського звання у лавах ЗСУ.

"Нехай рідна земля, батьківська підтримка та материнська молитва завжди оберігають вас і додають сили на дуже непростому, але священному шляху – захисника рідної землі", – підсумував президент.

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Раніше ми повідомляли, що США виділили ЗСУ новий пакет військової допомоги в 150 мільйонів доларів, який включає в себе радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби і безпілотники нового покоління для української армії.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо