Зеленський привітав полярників з 25-тою річницею заснування станції "Академік Вернадський"

У суботу, 6 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше в історії поспілкувався із полярниками, які працюють на антарктичній станції "Академік Вернадський". Зеленський їх привітав з 25-ювілеєм заснування станції.

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Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

"Дякую за те, що ви робите велику справу. За те, що ви робите українську справу у світовій історії. Я хочу вас привітати з великим ювілеєм – 25-річчям заснування української станції ім. Академіка Вернадського. Для мене це велика честь – наживо поспілкуватися з вами. Ви робите велику щоденну роботу для розвитку науки. І ми зі свого боку хочемо й будемо підтримувати кожного з вас", – сказав Володимир Зеленський.

В свою чергу, начальник 25-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба від імені всіх полярників запросив Володимира Зеленського стати першим президентом України, який відвідає вітчизняну антарктичну станцію.

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"Ми тут, в Антарктиді, щодня наочно спостерігаємо глобальне потепління. Воно тут відбувається дуже швидко. А ще саме тут, на станції "Академік Вернадський", було відкрито таке загрозливе явище, як озонова діра. І ми тут першими у світі визначаємо, як потроху відбувається відновлення озонового шару. Звідси, з Антарктиди, дуже добре видно, що наша планета насправді дуже маленька. І що людство має, попри всі суперечки, разом долати спільні виклики – такі, як зміна клімату та пандемія. Ми дуже раді, що завдяки станції "Вернадський" ми, українці, напряму залучені до таких глобальних зусиль людства зі збереження нашої планети", – сказав Юрій Отруба.

Полярники попросили президента про власний криголам, який допоміг би здійснювати дослідження без обмежень. Зеленський пообіцяв, що держава зробить усе, щоб вітчизняна антарктична станція мала свій криголам.

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У заході також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Крім того, в цей день, Зеленський вручив державні нагороди визначним українським полярникам за їхній внесок у здійснення наукової діяльності в Антарктиці.

Раніше ми повідомляли, що раніше до станції "Академік Вернадський" до полярників ювілейної експедиції вийшли п'ять пінгвінів, несподівано для цього періоду року.

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