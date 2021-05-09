Зеленський зворушливо привітав з Днем матері дружину і свою маму (фото)

/ Фото: 5 канал

Президент України Володимир Зеленський привітав найрідніших жінок, дружину Олену та маму Римму, з Днем матері. Свято щорічно відзначають у другу неділю травня, цього року його святкують 9 травня.

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Про це він написав у Telegram.

"Мама завжди поруч. Мама поруч навіть тоді, коли не поруч. Бо її материнське серце за тисячі кілометрів відчуває, чи все в тебе добре, чи ти в безпеці, чи ти здоровий, чи посміхаєшся, чи не голодний і навіть – чи ти в шапці", – написав президент.

Він зазначає, що мама не просто дає людині життя, а ще й робить його щасливим та комфортним для своєї дитини. Мати – та людина, яка завжди готова прийти на допомогу своїй дитині та знайти правильні слова у будь-якій ситуації.

"І, мабуть, найщасливіша людина – та, яка в житті знає двох найкращих мам. Свою маму. І маму своїх дітей. А отже, я впевнено можу сказати, що я – найщасливіша людина на землі! Завдяки вам, моя дорога матусю Риммо і моя люба дружино Олено. Обидві – Володимирівни. Обидві – безмежно кохані! Обидві – найкращі у світі", – привітав Зеленський найрідніших жінок.

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Раніше ми повідомляли, що Зеленський у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні поклав квіти до Вічного вогню в парку Слави і звернувся до українців. За словами Зеленського, для України перемога над нацизмом означає подяку за можливість жити і пам'ять про тих, хто пожертвував собою заради майбутнього. Тому Зеленський закликав не впадати в ейфорію і пам'ятати, що романтика на війні буває тільки в кіно.